Antonio Jesús García y Antonio J. Morata presentan mañana ‘Versos veganos’

En plena pandemia, y antes ya, se comenzó a hablar de los posibles felices 20’s, y reflexionando sobre esta antigua y esperanzadora idea Antonio J. García, el Che, recordaba los 80’s como una década de la que deberíamos recuperar la capacidad de reivindicación, la apertura a las novedades, el respeto a las diferencias, la crítica social y la libertad, lo que la convirtieron en años de gran productividad creativa, y por tanto en una década feliz.

Luego, al comenzar el confinamiento, se sorprendió recordando una gracieta que tiempo atrás se había quedado latente en su cabeza, “te asomas a la nevera… y es la pizza de ayer”. El concepto de greguería del Che, Antonio Vega es un importante referente de los 80s, La Chica de Ayer el lugar común al que volvemos “de vez en cuando”. No es un homenaje ni a la canción ni a su autor, más bien es Antonio Vega el que colabora con este grupo de amigos en esta nueva y vieja aventura. Los cuarenta días de confinamiento fueron muy productivos para los artistas, Che hizo cuarenta greguerías, o aforismos, o versos veganos. Repitiendo la fórmula de ese primer verso, cada día surgirán muchos, de los cuales seleccionaba el mejor. Son ideas de actualidad, algunas desoladoras, otras domésticas y cotidianas, no pocas íntimas y casi todas muy críticas. Y lo más increíble en un texto de estas características, un final sorprendente.

Cuando llegó a cuarenta, y algún dibujo realizado, pensó en un libro, como algo remoto al principio, pero que se ha ido complicando poco a poco, hasta hacerse realidad. Y es entonces, y en el royo de las sinergias, cuando se acordó de Elmo, amigo desde los 80s, y decidió recuperar una antigua colaboración. Y así los dibujos que ilustran cada verso son de Elmo, sencillos, clásicos y directos, con una línea muy coherente y con continuidad.

En los tiempos del “yo me lo guiso, yo me lo como”, Che busca amigos para sumar capacidades intelectuales, las aportaciones de otros, con el objetivo de crecer, de no ser egocéntrico, de reaccionar ante una sociedad de egos autocomplacientes y sobrados y mantener ese contacto social que nos ha sido tan necesario en los últimos meses. El libro es de formato pequeño y liviano, pero que se crece en cada lectura y en cada lector, porque todos haremos nuestros propios versos veganos a partir de ahora.

El prólogo es de Carmelo Villar Lerma, que se fue a Sevilla a principio de los noventa y allí sigue como productor en Canal Sur, pero con el que nuestro autor no ha perdido el contacto.

Después sumó a José María Parra, un buen diseñador, con el que en aquella década ya realizó al alimón el fanzine “Goma2”, y así surgió Producciones Descerebradas, cuyo nombre es, en sí, una declaración de intenciones. Sus publicaciones estarán abiertas a “cosas descerebradas”, tanto que no tienen línea editorial aún, pero tiene muy claro que unirán siempre, según me cuenta, rock, dibujo y “algo más”.

El libro Versos veganos con textos de Antonio Jesús García ‘Che’ y dibujos de Antonio J. Morata ‘Elmo’ editado por Producciones Descerebradas se presenta mañana viernes 30 de abril en el patio de la Delegación de Gobierno a las 19 horas.