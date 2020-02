Antonio Llaguno e Ismael Diadié presentan 'De Toledo a Tombuctú. Un camino de manuscritos'

El libro De Toledo a Tombuctú. Un camino de manuscritos. (Conversaciones con Ismael Diadié Haïdara) de Antonio Llaguno e Ismael Diadié se presenta mañana a las 20 horas en la Biblioteca Villaespesa. La obra se divide en tres partes. Primero hay un prólogo titulado Tombuctú, la ciudad símbolo que ha escrito Manuel Pimentel Siles. La presentación correrá a cargo de Rafael Quirosa, catedrático de Historia Contemporánea de la UAL.

En la parte primera de la obra Antonio Llaguno habla sobre el Pozo de Buctú, así como de las relaciones norte-sur del desierto del Sáhara, y de Tombuctú desde su fundación hasta su apogeo con los Askia, así como la presencia hispana y andalusí en la curva del Níger hasta la llegada de Yuder Pachá y también escribe sobre Yuder Pachá y el pachalato de Tombuctú.

La parte Segunda se denomina Memoria manuscrita de Tombuctú. Conversaciones con Ismael Diadié Haïdara (Marvin Thompson y Antonio Llaguno Rojas). Aparecen los artículos Tombuctú, los andalusíes, los moriscos, los judíos y los arma; El comercio del libro y las bibliotecas en Tombuctú, Los Kati y la biblioteca. Desde Hafs ibn Albar hasta su penúltima dispersión: Ismael Diadié Haïdara y la Biblioteca Fondo Kati de Tombuctú. Presente y Futuro.

En la parte tercera titulada Marginalia a un texto explícito aparece el artículo Las otras bibliotecas de Tombuctú escrito por Antonio Llaguno Rojas y Portadillas y prólogo de la edición francesa del Tarij el-Fettash (traducción de Paz Gómez Moreno), Manuscritos de la Biblioteca Fondo Kati de Tombuctú (traducción de Paz Gómez Moreno), así como Discursos de Ismael Diadié Haïdara. Finalmente hay unos anexos con una importante bibliografía.

Antonio Llaguno explica que “el libro es un compendio de la presencia de andalusíes en la Curva del Níger, y luego también se incluye una extensa entrevista a Ismael Diadié”. Para Llaguno “el Fondo Kati todavía no es demasiado conocido en este país”.

El Fondo Kati es una biblioteca europea guardada en África desde hace 550 años, una biblioteca de más de tres culturas en la que hay manuscritos hebreos, musulmanes y cristianos, pero también manuscritos en lenguas africanas que no tienen nada que ver con los tres monoteísmos. En este mundo en el que crece el peligro, el Fondo Kati tiene lo que salva.

Ismael Diadié, por su parte, deja bien claro que el libro “sirve para conocer la historia de las relaciones entre la península ibérica, Al-Andalus y África. Para muchos, Europa entra en relación directa con África en el siglo XIX con los exploradores de las Sociedades de Geografía, cuando los españoles desde siglos han mantenido relaciones directas tanto económicas, políticas y culturales con África. Este libro destaca todos los aspectos de estas relaciones”.

“Mucha gente va a descubrir mucho de lo cercano que es África antes del descubrimiento de América, y después también”, apunta Diadié. “El caso de la Biblioteca de Tombuctú se conoce más en Francia, Suiza, Alemania o Estados Unidos que en España también es difícil. La política de llevarme a mi ese libro no me gustaba sinceramente, porque para mi era mucho trabajo, pero cuando he visto el resultado lo he agradecido. Muchos de mis trabajos se han publicado en otros países y este libro permitirá al publico tener acceso a todos los detalles que nunca supe dar fuera del ámbito universitario”.