Aparece en El Cairo el manuscrito de una obra perdida de al-Bilyani sobre la peste del siglo XIV

Ya se sabia que el secretario, notario, predicador y poeta almeriense Abu Abdallah Muhammad Ibn Mushtamal al-Bilyani había escrito una obra sobre la terrible epidemia que asoló los continentes de Asia, África y Europa en 1348-49 y que le dio el título, según sus biógrafos, de Islah al-niya fi l-masla al-tauniya (Reforma de la intención, acerca del curso de la peste).

Así lo recogió Jorge Lirola Delgado, Profesor de árabe de la Universidad de Almería en el artículo que redactó para la obra colectiva Biblioteca de al-Andalus, en el que un total de 171 investigadores sistematizaron el rico legado intelectual andalusí, en el que Almería es un eslabón muy destacado.

“Entonces no constaba la existencia de ningún manuscrito de la obra y por ello destaqué que nos resultaba imposible determinar el grado de originalidad de la misma, sobre todo qué relación guardaba con la que compuso su paisano y contemporáneo Ahmad Ibn Játima, cuyo tratado sobre la peste sí se ha conservado y es bien conocido (cuatro manuscritos nos han llegado hasta ahora, custodiados en bibliotecas de El Escorial, Berlín, Rabat y Estambul)”, sostiene.

“Afortunadamente, siguen, y seguirán, apareciendo manuscritos de obras andalusíes, por la difusión que tuvieron esas valiosas obras. En esta ocasión ha sido en la célebre Mezquita cairota de al-Azhar donde se ha localizado el manuscrito, que contiene tres obras andalusíes. Acompañan a la del almeriense al-Bilyani una obrita del jurista malagueño afincado en Granada, donde fue cadí de la comunidad, Ibn al-Hasan al-Bunnahi (fallecido a finales del siglo XIV), y otra más extensa del médico y secretario granadino Abu l-Qasim Ibn Suda (muerto en Fez en 1404)”, cuenta Lirola.

“La obra del almeriense es la primera y la más extensa de las tres. He podido leerla y he comprobado que al-Bilyani hizo un trabajo diferente y hasta complementario al que elaboró su coetáneo Ibn Játima. Lamentablemente, no encontramos en ella referencias específicas a Almería, a diferencia de las que sí realizó su paisano”, sostiene.