Ara Malikian y su gira ‘Le Petit Garage’, por partida doble el 23 de diciembre en Almería

Almería es uno de sus lugares predilectos, como demuestra el cariño recíproco entre el artista y el público almeriense, que llena todos sus conciertos, y por eso nunca puede faltar en su agenda de conciertos por todo el mundo si está de gira. El violinista español de origen libanés y armenio, Ara Malikian, regresa a Almería el próximo miércoles, 23 de diciembre, en el marco de su gira Le Petit Garage, en el marco de la programación especial de Navidad puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Lo hará, además, en doble pase, uno a las 16 horas y otro a las 19 horas.

Las entradas se encuentran disponibles en la taquilla municipal del Apolo o en www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio que oscila entre los 40 y 45 euros en función de la zona de asiento. Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura, como viene realizando en todos los eventos.

Royal Garage es el nombre del último disco de Ara Malikian y aunque su gira espectacular se vio truncada por la pandemia, ahora, vuelve a los escenarios en un formato más íntimo bajo el nombre de ‘Le Petit Garage’. Según palabras del propio artista, es “un disco diferente a todo lo que he compuesto hasta el momento”.

La gira del nuevo disco recorre diferentes recintos grandes y espectaculares de todo el mundo, pero también teatros más acogedores, con encanto, como será el caso del Maestro Padilla, que recibirá a Malikian al violín y Iván ‘Melón’ Lewis al piano, que serán los encargados de interpretar las diferentes canciones del nuevo disco, desde un punto de vista más clásico.

En palabras de Ara Malikian, “mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida. Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: -Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rolling”.

El violinista reconoce que “mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de Rock y música de vanguardia, a mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina… A día de hoy sigo sin verle el Rock and Roll pero le veo el amor y eso es más que suficiente. Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles… Parece ser que estoy predestinado a ellos. Me pasan cosas fascinantes en los garajes…”.

Ara Malikian, lleva casi dos décadas residiendo en España, ha trabajado durante ocho años en el Teatro Real, ha grabado más de 40 discos, ha creado su propia orquesta y ha participado en la producción de infinidad de espectáculos mediáticos, muchos de ellos encaminados a acercar la música clásica y popular a todos los públicos y a asimilar la música de otras culturas dentro de un lenguaje muy personal, virtuoso y expresivo.

Es sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas del momento. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical mundial. Pocas veces el virtuosismo instrumental ha sido puesto al servicio de la expresión musical de una forma tan clara y rotunda.