Aroma a gran final en la cuarta noche de cuartos celebrada ayer en el Teatro Apolo

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería encara la recta final de la fase de cuartos de final. Anoche se vivió la cuarta de las cinco veladas de cuartos en el Teatro Apolo, del certamen organiza la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

La noche tuvo un intenso aroma a final anticipada, con la participación de dos murgas casi infalibles, como son la de Berja y la de Gádor, la parodia más constante del certamen, con diez años de participación, y con la comparsa de Nueva Era, este año cambiando radicalmente de tipo del salvaje ‘El Renacido’ a la elegante y estilosa ‘Noche de Gala’.

La primera agrupación en salir a escena fue la de Berja, ‘Este año los SuperAmos’, en un tipo de basado en el padre que es capaz de volverse superhéroe y multifunción. La presentación, con un derroche de objetos que van de pañales a toallitas, muñecos, tablets y mucho más, fue de los más efectista. Tras ellos, era el turno de la parodia ‘Este año damos el cante’. Si hace unos años tiraron por el humor amarillo de los Simpson y el año pasado por el humor, también amarillo, de Bola de Dragón, este año el cuarteto presenta formas castizas, con Marisol y Joselito incluidos.

Con el nivel de risas en curva ascendente, la murga de Gádor, fija en todas las finales los últimos años, llevó a escena el arquetipo de la niña repelente e irascible, con una alocadísima puesta en escena donde no faltó la improvisación constante y las rabietas descontroladas.

La sesión culminaría con otro tipo de locura, la del genio Dalí. Es la propuesta de ‘Noche de Gala’, la comparsa de Nueva Era, con un tipo espectacular y con una música de pasodoble y un popurrí con grandes credenciales para optar al primer premio.

Hoy se vivirá la última de las cinco sesiones de cuartos de final. Será a partir de las 21.30 horas, y actuarán Murga (La Mojonera) Los que siempre recogen el premio, Parodia (Almería) En pleno carnaval, Murga (Roquetas de Mar) Por mucho que me gaste no me duran los empastes y Comparsa (Almería) Los Guardasueños.

Las entradas para toda la fase de cuartos de final del Carnaval de Almería están disponibles en la página web www.almeriaculturaentradas.es y lo están también en la taquilla del propio Teatro Apolo a un precio único de cinco euros para cada una de las sesiones. Las de semifinales se pondrá a la venta el miércoles y tendrán el mismo precio.

El jurado de esta edición está formado por Felipe Berenguel Bruque como presidente, Enrique Górriz Sáez, Antonio Juárez Romero, Rosa María García García y Rafael Molina Segovia como vocales y María del Mar García Rubira como secretaria. María Belén García López y Jorge del Águila Nieto son suplentes.

En cuanto los premios, este año superan los 21.000 euros, estableciéndose cinco premios en categoría de murgas y comparsas y cuatro en parodia. Asimismo se establecen cuatro premios de una cuantía de 200 euros, cada uno para la mejor letra, pasodoble, popurrí y vestuario. Los premios al mejor popurrí y vestuario, se adjudicaran al finalizar las fases de Semifinales y al mejor pasodoble y letra en la Final.

Se concederá un premio de 200 euros destinados al reconocimiento a aquella letra que mejor manera retrate a la población con discapacidad, tanto sus habilidades diferentes, como su orientación de concienciación y su capacidad reivindicativa, que será otorgado y asumido económicamente por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.