Arquitectos granadinos llevarán a cabo la primera fase del Castillo de Vélez Blanco

La Junta lo adquirió en 2004 y ahora llega una gran inversión para el BIC

El castillo de los marqueses de Vélez edificado entre 1506 y 1515 es un ejemplo de la arquitectura del Renacimiento Español, conjugando el aspecto militar con el palaciego, que actualmente presenta una serie de patologías debidas principalmente a factores meteorológicos y al paso del tiempo. Así, algunos espacios del monumento declarado BIC y que fue adquirido por la Junta en 2004 se encuentran cerrados al público, entre ellos la Torre del Homenaje, por no encontrarse en un “estado óptimo” y no cumplir con los requerimientos básicos de la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad o protección contra incendios, entre otras. En cuanto a las estructuras horizontales, existen dos zonas en estado “precario”: la primera pertenece a dos forjados de madera existentes en el costado Este de la Torre del Homenaje y que permiten acceso a la misma desde la galería de planta noble; y la segunda zona se trata del suelo de la Armería, donde actualmente el alfarje que lo sustenta se encuentra apuntalado y en mal estado. Las fachadas de la torre presentan además la disgregación de algunos de los sillares y la falta de rejuntado, por lo que será necesario su tratamiento completo sobre el mismo. También se requiere actuar en los interiores para la adecuación pública de los distintos espacios de la torre. No obstante, el estudio preliminar elaborado por el Gobierno andaluz especifica que la principal deficiencia que presenta la conservación del castillo está en las cubiertas, puesto que de la estanqueidad de las mismas derivan patologías y afecciones “graves” que padecen muros de sillería y revocos. En el caso de las cubiertas de plomo del castillo se encuentran deterioradas “con planchas de plomo levantadas por el viento y algunas en mal estado”. De igual manera, la cubierta de la Torre del Homenaje dispone de una terraza solada con grandes piezas de sillería de piedra que presenta problemas de impermeabilización que afecta a los niveles inferiores donde pueden apreciarse claramente grandes manchas de humedades.