El Auditorio Maestro Padilla acoge una nueva edición del Concurso Local de Villancicos

El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha promovido una nueva edición del Concurso Local de Villancicos, que se celebra hoy domingo, 18 de diciembre, a partir de las 11 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

En el certamen participarán hasta doce grupos en las tres categorías establecidas: Infantil (grupos cuya edad de participantes no es superior a 7 años), Juvenil (grupos cuya edad de participantes está comprendida entre 8 y 15 años) y Adultos (grupos cuya edad de participantes es a partir de 16 años). En este concurso se otorgará un primer premio de 865 euros y diploma y un segundo premio de 565 euros y diploma, por modalidad.

De 11 a 12 horas se desarrollará el bloque infantil, en el que participarán tres coros del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de tres, cuatro y cinco años, la Coral Ciudad de Almería y Coro The British School of Almería. De 12 a 13 horas actuarán los coros juveniles de The British School of Almería, Coro Diego Callejón, Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro y Coral Juvenil de la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería. Por último, en el apartado de adultos actuarán a partir de las 13 horas la Asociación Musical Beviart, el Coro La Suite del Sótano y la Coral Ciudad Almería. El fallo del jurado y la entrega de premios está prevista en torno a las 14 horas.

Se realizará una única sesión con tres partes y se realizará grabación por parte de Interalmería TV para su posterior emisión. El jurado estará compuesto por un miembro del Grupo Municipal de Folclore, otro de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) y otro de la Orquesta Ciudad de Almería. El número de integrantes de los grupos es limitado hasta un máximo de 30 personas.