El mejor teatro vuelve al Auditorio con ‘El Sonido Oculto’ con Toni Acosta y Omar Ayuso

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vuelve a alzar el telón al mejor teatro hoy sábado, 16 de diciembre, a las 20:30 horas, con El Sonido Oculto. Se trata de una obra protagonizada por Toni Acosta y Omar Ayuso y que es una adaptación de la obra de Adam Rapp, finalista al Premio Pulitzer, en la brillante adaptación de Juan Carlos Rubio.

Las entradas tienen un precio de 18 euros para la zona del patio de butacas y de 15 euros para el nivel B. Se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/.

Este fascinante thriller psicológico ha sacudido al público y a la crítica en Nueva York y lo sigue haciendo en el recorrido que está haciendo esta adaptación. Una función en donde nada es lo que parece y la línea entre la ficción y la realidad es casi invisible, la sinopsis es la siguiente: Julia Martín (Toni Acosta) es una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Salamanca.

Entre libros de Dostoyevski y el frío invierno castellano conoce a Hugo Barroso (Omar Ayuso), un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible. Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia: el misterio reside en cómo termina.

En palabras de su director, Juan Carlos Rubio, “desde que Toni Acosta me envió el texto de El sonido oculto a finales de 2021 el proyecto me fascinó. Por un lado, Adam Rapp, su autor, conseguía mezclar con maestría realidad y ficción, proponiendo un inquietante paralelismo entre la creación y la vida. Bella y Christopher (en mi versión Julia y Hugo) son dos enigmáticos personajes que encuentran en la literatura la única vía de escape a una existencia a la que no terminan de dar sentido”.