El Auditorio cerró 2022 con una gran noche de risas al calor de los ‘Cómicos Fin de Año’

El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibía en la noche del 30 de diciembre al cuarteto de cómicos y actores almerienses formado por Álvaro Vera, Kikín Fernández, Paco Calavera y Pepe Céspedes que, como manda la tradición, volvieron a “su belén” particular en Navidad con su espectáculo compartido Cómicos Fin de Año, en el marco de la programación especial para esta fechas puesta en marcha desde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El Auditorio Municipal Maestro Padilla gozó de una velada de risas y carcajadas con los cuatro monologuistas almerienses más conocidos de la última década, que ofrecieron sobre las tablas lo mejor de su cosecha de este complicado año 2022 que apuraba sus últimas horas del reloj, con algún guiño añadido a esta entrañables fechas.

En un año difícil es necesario buscar espacios para desconectar y reírse un poco, desdramatizar y cambiar el gesto de la cara y eso es lo que garantiza el póker de cómicos y que cumplió a la perfección en esta despedida de 2022 desde el Auditorio. Es la terapia que realizan Kikín, Alvarito, Pepe y Paco ante su público, que siempre responde fiel a sus espectáculos.

En el inicio y entre cómico y cómico lució, y de qué manera, la banda de versiones almeriense Las Vegas, que desplegó su maestría a la hora de recrear éxitos históricos del rock internacional, desde Jump de Van Halen, Money For Nothing de Dire Straits o My Sharona de The Knack. Todo un acierto al más puro estilo ‘late night show’ el mezclar humor con música en directo, por el camino, Las Vegas siguió deleitando con I Want It All de Queen.