La Banda Municipal de Almería ‘viajará’ mañana con su interpretación virtual en las redes sociales

Tras ‘Can’t Take My Eyes Off You’, ‘El Porompompero’, ‘La Chiclanera’ y el ‘Fandaguillo de Almería’, la Banda Municipal de Música de Almería dará mañana un nuevo salto para sorprender a sus fieles seguidores, con una pieza que invita a la mente a viajar hacia otras latitudes. La cita será la quinta del ciclo virtual organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y será, como viene siendo habitual, el sábado, en este caso día 16 de mayo, a las 12 horas en las redes sociales del Área. (Facebook: Cultura Almería, Twitter: @Culturalmeria e Instagram: Culturalmeria).

El concejal de Cultura, Diego Cruz, avanza que “tras hacer un par de guiños a la tierra y de mostrar el lado más castizo, mañana la Banda sorprenderá con otros ritmos que a buen seguro van a sorprender y sacar una sonrisa a todos los espectadores que nos acompañen en el ‘directo’ de las 12 del mediodía o en su posterior ‘redifusión’ al quedarse en nuestras redes sociales”.

En este sentido, Cruz de nuevo destaca las cifras obtenidas la pasada semana. “El vídeo del ‘Fandanguillo de Almería’ tuvo un alcance de cerca de 10.000 personas, más de 100 reacciones positivas y 21 comentarios, casi 1.000 interacciones y cerca de 2.500 reproducciones”.

El director de la Banda Municipal, Alfonso Maribona, se muestra muy satisfecho porque “el calor que recibimos del público en los conciertos que ofrecemos cada temporada se ve también reflejado de manera virtual, lo que nos da más ilusión para seguir sorprendiendo a nuestros seguidores”. Como en todos los conciertos de este ciclo, la producción audiovisual corre a cargo del Profesor de la Banda, José Francisco López.