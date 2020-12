La Banda Municipal regresa al Auditorio Maestro Padilla con una mágica velada musical

El Auditorio Maestro Padilla acogió el regreso de la Banda Municipal de Música de Almería este jueves 10 de diciembre después de ofrecer a los almerienses dos conciertos en la Plaza de la Constitución. La velada estuvo enmarcada en la programación especial para estas semanas puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Bajo la batuta de David Sánchez Uribe abrieron con la pieza de Hispánico, de N.M. Osorio, continuaron con Balada para saxofón alto y banda, de Reed para después trasladarse a Lord Tullamore de C. Wittrock. Con el protocolo de seguridad y la pertinente reducción de aforo, no se disipó la emoción de los asistentes por volver a disfrutar del espectáculo, la Banda siguió con Goodess of Fire de Reineke y avanzó a brillantes piezas como La Leyenda del Maracaibo de J.A. Pina para poner el broche con Sevens de S. R. Hazo.

Además, contaron con los músicos invitados Elena García Palomo en la flauta, José Moreno Segura y Mercedes Sáez Albacete en clarinetes, Francisco Molina Sánchez en saxofón alto, Guillermo Artés Amate en trompa y Juan José Sánchez González en el bombardino.

El próximo concierto, será en vísperas de Navidad, el 23 de diciembre también en el Auditorio Maestro Padilla en un horario de 16 horas y los almerienses podrán adquirir sus entradas en www.almeriaculturaentradas.es.

La Banda Municipal

La Banda Municipal de Almería está formada por Carmen Molina Franco en el oboe; Antonio José Valero Gallero en el fagot; Marcel López Magaña en el requinto; con José Álamo Martín, Juan Carlos Fernández Guerra, Cecilio Gutiérrez Funes, María Ángeles Jiménez Lázaro, María Carmen Rodríguez Sánchez y José Viciana Rodríguez en los clarinetes; y Antonio Fernández Martínez en el clarinete bajo.

En saxos altos, Miguel Ángel Leseduarte Bosquet y en saxos tenores están Jesús Miguel Bisbal Fernández y Emilio Leseduarte Bosquet, con trompa para Verónica Jiménez García, trompetas para Manuel Guillén Rocamora, Vicente Ramón Ocaña Marín y Antonio Sánchez Serrano, con José Antonio Martínez Jerez en fliscorno, Juan Antonio García Riquelme y Francisco José Pérez Cruz en trombones y Menual González Granero en Tuba. En la percusión, Francisco Javier Corral Ortega, José Francisco López Pérez, Luis Francisco Serna Huertas y Juan José Torres Leo. Laureano Navarra es el encargado del archivo.