La Banda Municipal de Música de Almería ofrece su tercer concierto virtual

En las programaciones anuales de la temporada, especialmente en las de otoño, invierno y primavera, el día por antonomasia de la Banda Municipal de Almería ha sido el domingo. Sus conciertos matinales en el Teatro Apolo reunían habitualmente a casi dos centenares de personas dispuestas a disfrutar de su versatilidad. En estos tiempos de confinamiento la Banda, a través del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, no ha perdido su compromiso con los almerienses y, ahora, cada sábado, a las 12 del mediodía, ofrece una alegre pieza a su público a través de las redes sociales del área. (Facebook: Cultura Almería / Twitter: @Culturalmeria / Instagram: Culturalmeria).

El concejal de Cultura, Diego Cruz, deja una vez más en suspense la pieza escogida para esta tercera ocasión. “Tras el conocido tema Can’t Take My Eyes Off You, escrito por Bob Crewe y Bob Gaudio y arreglado por Johan de Meij, los almerienses disfrutaron y reaccionaron de manera muy positiva y feliz al Porompompero de Manolo Escobar, 40 veces compartido, 108 ‘me gustas’, casi 2.000 reproducciones y 14 comentarios”.

Por su parte, el director de la Banda Municipal, Alfonso Maribona, anticipa que “contaremos con un músico invitado muy especial en la sección de la flauta”, por lo que así se añade un motivo más para esperar de qué composición se trata. La edición audiovisual, al igual que en el de resto de vídeos, ha corrido a cargo de uno de los profesores de la banda, José Francisco López.