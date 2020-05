La Banda Municipal amplía el ciclo virtual que ofrece cada sábado en las redes sociales

Mañana sábado, 9 de mayo, a las 12 horas del mediodía, la Banda Municipal de Almería debería ofrecer el último de los encuentros musicales con los almerienses en el marco del ciclo virtual de interpretaciones, coordinadas a través del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Pero ante el progresivo éxito y seguimiento de la iniciativa, y dado que las circunstancias todavía no permiten volver a la normalidad, el ciclo se ampliará unas cuantas semanas más.

Así lo explica el concejal responsable del Área, Diego Cruz. “El éxito de la iniciativa y las actuales circunstancias nos invitan a prolongar un ciclo que nació inicialmente para cuatro semanas. Es muy llamativo que en apenas tres semanas ya se genera en redes cierta expectación cuando creamos el evento para la retransmisión ‘en vivo’ de la composición elegida cada semana y que tiene una gran aceptación por los comentarios que recibimos”. Tras Can’t Take My Eyes Off You, El Porompompero y La Chiclanera, el director de la Banda Municipal, Alfonso Maribona, anticipa que “volvemos a sorprender con una composición muy almeriense, muy querida por esta tierra, con la que queremos dar nuevos ánimos a la ciudad”.

La cita será mañana sábado, a las 12 del mediodía en las redes de Facebook: Cultura Almería, Twitter: @Culturalmeria e Instagram: Culturalmeria. La edición audiovisual, al igual que en el de resto de vídeos, ha corrido a cargo de uno de los profesores de la banda, José Francisco López.

Sin duda, es una gran oportunidad de escuchar a esta formación musical en un concierto virtual, a la espera de que en próximas fechas se puedan disfrutar de estas actuaciones pero en directo.