La Banda Municipal cita en las redes hoy a los almerienses en un concierto

Casi 40 veces compartido, más de 60 reacciones positivas y cerca de 1.500 reproducciones en menos de una semana. Estos son los números del primero de los vídeos que conforman el ciclo virtual de conciertos que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería comparte cada sábado en las redes sociales (Facebook: Cultura Almería / Twitter: @Culturalmeria / Instagram: Culturalmeria) y que hoy, a las 12 horas tendrá una nueva cita con una pieza que, seguro, hará sonreír a los espectadores al otro lado de la pantalla.

Dicha primera pieza fue el conocido tema Can’t Take My Eyes Off You, escrito por Bob Crewe y Bob Gaudio y arreglado por Johan de Meij y la respuesta ha sido excepcional. El concejal responsable del Área, Diego Cruz, destaca “la fantástica acogida que ha tenido una iniciativa que demuestra la unión de la Banda Municipal y su compromiso con la sociedad almeriense, que siente a la formación como algo propio, ya que está presente en la programación durante todo el año y, pese a las circunstancias, ahora no iba a ser menos”.

Por su parte, el director de la Banda Municipal, Alfonso Maribona, explica que “el optimismo es una de las claves para que el confinamiento sanitario transcurra de la mejor forma. La Música tiene múltiples beneficios en nuestra vida, por eso, en la situación tan excepcional que estamos viviendo hay canciones que pueden ser una buena herramienta para mejorar el estado de ánimo”. La edición audiovisual ha corrido a cargo de uno de los componentes de la banda, José Francisco López.