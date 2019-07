La Banda Sinfónica Municipal de Almería ofrece mañana un concierto en Loma Cabrera

La Banda Sinfónica Municipal de Almería intensifica su actividad en este mes de julio, acercando su amplia panoplia de sonidos, además de con los conciertos habituales que desde finales de mayo vienen celebrándose los jueves, a los barrios, en este caso los miércoles. Todo ello dentro de la programación del Almería Summer Festival del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

De esta forma, la primera cita de esta semana será mañana, miércoles, 3 de julio, en este caso en el barrio de Loma Cabrera. El programa para los barrios será más variado que nunca. Bajo la dirección de Alfonso Maribona, la banda sinfónica ha preparado otro entretenido repertorio que comenzará con ritmos de pop, con Can’t Take My Eyes Off You, no será el único guiño a la accesibilidad, puesto que sonará un popurrí de Abba o ritmos latinos como El Cumbanchero, Copacabana o Tico-Tico.

La vinculación del cine quedará patente con Mission Impossible Theme y el lado más castizo, con piezas como Tercio de Quiles, Marcial, eres el más grande, Tango for a Toreador o Frenesí.

En el caso del concierto de mañana jueves, 4 de julio, la cita volverá a ser en la Plaza de la Catedral y también a partir de las 20 horas y con entrada libre. Esta nueva convocatoria de ‘Música en la Ciudad’ tendrá dos composiciones de un habitual de la Banda como Jacob de Haan, Festa Paesana y La Storia, también referencias al cine con Love Story, dos popurrís de música popular como el de ‘Sonidos de los 60’s’ y ‘Supertramp’, sin olvidar el sonido más arraigado al folclore español como ‘Vito’ o ‘El Gato Montés’.

Los conciertos de la Banda Sinfónica de Almería se cuentan por éxitos, ya que cada convocatoria reúne a muchas personas que disfrutan de la música de esta formación que dirige Maribona.