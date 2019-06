La Banda Sinfónica Municipal ofrece hoy un nuevo concierto en la Plaza de la Catedral

La Banda Sinfónica Municipal de Almería regresa hoy jueves, 27 de junio, a la Plaza de la Catedral en una nueva cita de su programación de conciertos al aire libre, dentro del ciclo ‘Música en la Ciudad’, puesto en marcha desde hace varias semanas por el Área de Cultura de Almería. Como viene siendo habitual, el concierto comenzará a las 20 horas y la entrada es libre.

Bajo la dirección de Alfonso Maribona, la banda sinfónica ha preparado otro entretenido programa que comenzará con ritmos de pop, con Can’t Take My Eyes Off You no será el único guiño a la accesibilidad, puesto que sonarán también canciones latinas como Bailamos o Livin La Vida Loca. Del lado más folclórico, no faltará el Himno Marcha Almería del Maestro Padilla, Marcial, eres el más grande o una selección de La Gran Vía. También sonará la banda sonora de 1492 The Conquest of Paradise de Vangelis, y también habrá piezas clásicas como A Festival Prelude de Reed o Nessun Dorma, de Puccini.