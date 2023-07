El Barrio llega con su nueva gira este sábado a Roquetas para cantar sus éxitos en la Plaza de Toros

La plaza de Toros de Roquetas de Mar recibe hoy sábado a El Barrio que ofrecerá un concierto para presentar los temas de su último disco Atemporal. El concierto comenzará a las 22:30 horas

Atemporal es el disco número 14 de José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio donde realiza una “regresión” a antiguos discos, donde hay connotaciones de “nostalgia” pero que mantiene la “seña barriera”. “Me he visto más implicado en este disco que en ningún otro. En Atemporal toco más instrumentos que en otros y rescato pasajes de otros discos para traérmelos a la época actual”, señala.

El Barrio cuenta con más de 25 años de experiencia en la música y su éxito lo atribuye a que es “un hombre de andar por la calle” y elogia que sus letras “sirven de espejo para muchas personas”. “Mi idioma es el pueblo. No se me nota mucho la grandeza porque no la tengo. No voy mirando por encima del hombro”.

A pesar de una carrera tan larga, asegura que la motivación sigue intacta porque mantiene sus deseos de ser artista y vivir de la música porque sin música su vida “no tendría sentido”. “Lo único que sé es hacer música. Esa es la motivación día a día”.

También sostiene que la canción Pa Madrid es hoy un himno. “Es una canción que siempre tengo que cantarla en los conciertos porque si no la gente no me deja acabar. Es una canción muy agradecida y divertida”.

José Luis Figuereo, El Barrio, es uno de los artistas más importantes del panorama musical español. El gaditano, nacido en el Barrio de Santa María, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus inicios en el año 1996.

Desde su primer disco (Yo Sueno Flamenco, 1996) hasta la actualidad, se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas. Con 14 discos editados en el mercado, es uno de los artistas que más ejemplares ha vendido en sus más de 25 años de carrera, por los que ha recibido numerosos Discos de Oro y Platino.

El Barrio también es uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el cartel de Sold Out en sus directos, convirtiéndose en el artista tanto nacional o internacional que más veces ha llenado el emblemático Wizink Center de Madrid.

El Barrio sabe combinar como nadie influencias de diferentes estilos, utilizando la lírica de una manera magistral para contar temas de actualidad y de la vida cotidiana de una forma cercana y personal, que hace identificarse a su público con cada una de sus historias. Esta noche espera un concierto único.