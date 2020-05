‘Desde mi ventana’ se centró esta semana en Berja, Laujar, Cabo de Gata y Almería

El proyecto ‘Desde mi ventana: nuestro patrimonio almeriense’ que la asociación Amigos de la Alcazaba ha puesto en marcha en esta situación de confinamiento ha recorrido esta semana nuevos trozos de la historia y del patrimonio cultural, histórico y natural de Almería y su provincia.

Los artículos se difunden de lunes a jueves y las firmas de esta cuarta semana han sido el historiador Valeriano Sánchez Ramos, el fotógrafo Carlos de Paz, el jefe del Departamento de Historia del IEA, Carlos Villoria Prieto, y el secretario de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, Juan Manuel Jerez Hernández, que han dado su visión y ‘han abierto la ventana’ para mirar a la Fuente Toro de Berja, el olivo centenario de la capital, el convento de San Pascual Bailón de Laujar del Andarax y la Torre de los Alumbres de Cabo de Gata.

Una iniciativa que contará con la participación de más de 50 autores, unidos en una causa de difusión de la riqueza patrimonial almeriense, en unos tiempos de confinamiento. “Se trata de acercar a los ciudadanos almerienses a su historia, a su patrimonio, a la belleza y la importancia de nuestra herencia cultural”, explicaba su presidenta, María Teresa Pérez.

Pintores, historiadores, profesores, escritores, fotógrafos, arqueólogos, empresarios, archiveros, gestores culturales, guías turísticos y un largo etcétera se están sumado a la causa, que también está siendo ampliamente difundida por los medios de comunicación en una unión casi sin precedentes.

Sánchez Ramos acercó su mirada a Fuente Toro con un personal punto de vista, “la Fuente Toro es una obra excepcional del patrimonio mueble urbano del siglo XVIII, cuyo nombre lo toma del apellido de la familia principal de este espacio. Y es clave, porque, además, es exponente de un elemento idiosincrático de Berja y de La Alpujarra: el agua. Pocas veces este líquido -hacedor y valedor de la riqueza rural- puede visualizarse tan tangible. Siempre desde mi infancia me cautivó esta obra hidráulica, llena de recuerdos y anécdotas, cuando de camino al colegio iba a su pilar a beber, o cuando jugaba con mis amigos en su entorno, prometiéndome que debía conocer su historia”, explica en el artículo.

En su texto sobre el olivo centenario de Almería, Carlos de Paz reflexiona, “me acompaña este señorial olivo en mi trayecto vital desde hace unos años, tan hermoso en su origen humilde como augusto por su extraordinaria naturaleza, adquirida gracias a sus siglos de existencia”.

“Y me alegra saber que él seguirá ahí, cuando yo me haya ido, testigo del paso del tiempo, marcando la sucesión de las estaciones con su propio reloj biológico, indiferente a las ambiciones y miserias humanas. Ahora está floreciendo, y junto a los alegres cantos de esos pequeños gorriones que alberga bajo sus ramas, me recuerda que la primavera ha llegado, antes incluso que el final de esta pesadilla un tanto distópica que nos ha tocado vivir” afirma Carlos de Paz.

Carlos Villoria, por su parte, acercó más la historia del convento de San Pascual Bailón y avisa “estamos ante la última oportunidad por salvar lo que queda de este edificio. Afortunadamente el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Laujar está buscando soluciones, ya ha demostrado su sensibilidad con el patrimonio al recuperar la casa palacio de los Moya creando el Centro Hispano Filipino Pedro Murillo Velarde”.

“Pero Laujar es demasiado pequeño para llevar en solitario la recuperación de su patrimonio, ha contado con la ayuda de la Diputación de Almería, pero necesita mucha más, necesita el apoyo de todas las administraciones y de la ciudadanía sensibilizada con su pasado” apunta Villoria.

En el último de los artículos de la semana, Jerez Hernández hace una defensa de la Torre de los Alumbres. “Parece que los productores de cine le tienen más aprecio que las administraciones, porque, aunque se trata de un Bien de Interés Cultural, no se está haciendo nada, o casi nada, para evitar la ruina en que se encuentra, a pesar, incluso, de que colectivos como Amigos del Cabo de Gata-Níjar presentaron contenciosos administrativos contra el ayuntamiento por inactividad, peticiones de actuación a la Consejería de Cultura y cartas a todos los grupos políticos de la corporación municipal”.

Las miradas continuarán de lunes a jueves. ¿Dónde abrirán sus ventanas a la historia y patrimonio de la provincia la próxima semana? Como recuerdo indeleble de la unión de la cultura almeriense en torno a esta iniciativa, Amigos de la Alcazaba tiene previsto realizar, cuando todo vuelva a la normalidad, una publicación con los artículos presentados.

El Ciclo de Artículos ‘Desde Mi Ventana’, de Amigos de la Alcazaba continua mañana lunes con el artículo 17 que lleva por titulo ‘El Santuario de Nuestra Señora de Gádor Coronada: Patrimonio del alma’ a cargo del historiador Antonio Campos Reyes.