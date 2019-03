La Big Bandarax celebra su cuarto aniversario con gran éxito en el I Naranjazz Festival en Gádor

La Big Bandarax, formación surgida en marzo de 2015 y actualmente compuesta por 28 músicos, en su mayoría de Alhama de Almería y Gádor celebró su cuarto aniversario con un excepcional concierto ofrecido en el Centro Cultural de la villa de Gádor en el transcurso del I NaranJazz Festival.

El Festival arrancó con una jam session en la Escuela Municipal de Música de Gádor, abierta por la sección de saxos de la Big Band Swing & Funk de Clasijazz tocando temas de Súper Sax, junto a Miguel Rosales, Arturo Palenzuela, Tito González y Enrique Oliver.

El día grande fue el sábado 23 de marzo con un Pasacalles por las calles de Gádor al más puro estilo New Orleans. Posteriormente tuvo lugar el concierto de la Big Bandarax + Friends en el Centro Cultural de la Villa de Gádor. Ademas para terminar el I Naranjazz Festival se unieron más de 40 jóvenes músicos y no tan jóvenes a la Big Bandarax pertenecientes en su mayoría a la Schoolband de la Asociación Musical de Gádor, para tocar el tema Another git together.

Los componentes de la Big Bandarax son Igor Galdino (saxo alto), Ana Parra (saxo alto y voz), Manolo Abad (saxo tenor), Ginés Soto (saxo tenor), Aurelio Muñoz (saxo tenor), Joaquín Romero (saxo barítono), Belén Sarycevas (flauta y voz), Ángela Fernández (flauta), José María Ruiz (flauta y voz), Miguel González (clarinete) y José Cristóbal Mazo (trombón y voz).

También están Antonio Díaz (trombón), Jesús Felices (trombón), Antonio Álvarez (trompa), Antonio Abad (trompeta), Lourdes López (fliscorno y voz), Antonio Gonzálvez (trompeta), Yeray González (trompeta), Horacio Cano (contrabajo y voz), Nico Clark (guitarra), Antonio Jiménez (piano y voz), Maravillas Sánchez (piano y voz), José Carlos Tito González (batería), Carmen Fernández (percusión), Sofía Muñoz (voz) y Ainara López (voz). José Carlos Hernández es el director de la formación.Como músicos invitados estuvieron Sergi Vergés como director, así como Enrique Oliver (saxofonista), Antonio González (saxofonista), Pablo Mazuecos (pianista) y Arturo Palenzuela (contrabajo).

A lo largo de su corta pero intensa historia, un total de 45 músicos han formado parte de la plantilla de la Big Bandarax, al tiempo que más de 80 jóvenes y no “tan jóvenes”, han participado como invitados en varios conciertos y otras actividades que esta Jazz Band, dirigida por el trompetista José Carlos Hernández, ha realizado.

Los jóvenes músicos que forman esta banda, en su mayoría con edades comprendidas entre 10 y 20 años, han tenido la oportunidad de compartir y disfrutar este bonito arte, con grandes músicos, como Pablo Mazuecos, Antonio González, Enrique Oliver, Sergi Vergés, Jordi Albert, Mike Fletcher, David Pastor, Julián Sánchez, Víctor Jiménez, Ramón Cardo, Ana María Pérez, Isa Hernández, Martin Andersen, Pierre Dørge, Gunnar Halle, etc.

Han sido muchas las actuaciones que esta Big Bandarax ha realizado desde su creación, pudiendo destacar su participación en el III Encuentro de Big Bands de Andalucía, el II Festival Internacional de Jazz de Roquetas de Mar, en el XV Aniversario de Clasijazz celebrando en el Auditorio Maestro Padilla, en la Semana Cultural del Conservatorio de Almería y en los cursos de verano Alhama Suena y El Jazz y la Música Moderna (Cuevas del Almanzora).