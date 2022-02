Bizarrap, el fenómeno musical del momento actuará en Dreambeach

La sensación del momento en la música urbana habla con acento porteño y se llama Bizarrap. El DJ y y productor argentino visita este verano España por primera vez y se ha sabido que una de las paradas de su gira será Dreambeach, el festival de música electrónica por excelencia del país. El artista bonaerense ofrecerá en la costa de Almería su mayor show en Europa, encima del enorme mainstage del evento y ante los 25.000 fans que suelen abarrotar la explanada del escenario principal.

En Dreambeach, Bizarrap tendrá a su disposición un gigantesco escenario de 85 metros de ancho -casi como un campo de fútbol- y 28 metros de altura, el equivalente a un edificio de 7 plantas. El enorme ingenio tecnológico estará equipado con 400 metros cuadrados de pantallas LED, y 1000 aparatos de iluminación. Un total de ocho cañones de CO2, llamaradas de fuego frío y pirotecnia completan los efectos especiales que el argentino utilizará para desplegar un espectáculo visual inédito.

Gonzalo Conde, alias Bizarrap, argentino de 23 años, es un fenómeno musical que arrasa entre los adolecentes de todo el mundo hispano. Produciendo música desde su habitación, ha logrado 10 millones de fans en Instagram, 15 millones de reproducciones mensuales en Spotify y casi 12 millones de suscriptores en YouTube, donde supera las 3.500 millones de visionados acumulados en todos sus videos. En los últimos Grammy Latinos obtuvo 4 nominaciones. No ganó ninguno, pero salió de la gala como el artista revelación.

Cada mes es un acontecimiento en YouTube el lanzamiento de sus Music Sessions, un recital de Trap con un invitado estrella. Grandes artistas urbanos (Trueno, Eladio Carrión, Nicky Jam, Chucky73, PTAZETA, Anuel AA, Morad..) han pasado por este formato súper viral, que se graba en su propia habitación. Una de las sesiones más famosas, protagonizada por Nathy Peluso, roza ya los 300 millones de reproducciones en solo 12 meses.

Otros dos artistas urbanos revelados serán el dúo nacional Ayax y Prok y el cantante portorriqueño de Reggaeton y Trap Eladio Carrión.

Bizarrap es la sorpresa estelar de un amplio avance de 24 artistas desvelado por Dreambeach. El festival ya ha dado a conocer el 50% de su programación. Entre los nuevos invitados destacan grandes nombres internacionales del Techno, como Richie Hawtin, Amelie Lens, Marco Carola, Nina Kraviz, Michael Bibi y Gonçalo, y figuras nacionales como Dennis Cruz y Cuartero.En el terreno de los sonidos más mainstream, de la edición suspendida por el Covid en 2020 se ha repescado a Alesso, un genuino icono de la generación EDM al que los dreamers llevan pidiendo desde la primera edición.

Virtuoso pianista y productor, ha crecido como artista bajo la tutela de su compatriota Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia. Es autor de himnos emblemáticos como ‘If I Lose Myself’ (con OneRepublic) y ‘Something Just Like This’ (remix premiado de un tema original de The Chainsmokers & Coldplay). Hace un mes ha sorprendido con un tema conjunto con la popstar Katy Perry, el muy bailable ‘When I’m Gone’. Con un estilo comercial muy similar, otros disc jockeys anunciados hoy para el escenario principal son Brian Cross, MATTN, Nervo y Yves V. También se incorpora a la programación del mainstage el trío TAC Team, una formación de Hardstyle que es fruto de la unión de tres grandes figuras del género procedentes de Holanda, la cuna de este estilo musical: Toneshifterz, Atmozfears y Code Black.