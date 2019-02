Boris Izaguirre reúne a 400 personas en El Ejido en la presentación de su última novela

El encuentro literario con Boris Izaguirre logró reunir en la noche del pasado jueves a unas 400 personas en el Auditorio de El Ejido, que no quisieron faltar a esta interesante cita para charlar con el autor y poder llevarse firmado un ejemplar de su último libro Tiempo de Tormentas, que se encuentra entre los más vendidos del momento.

Durante el acto, Izaguirre estuvo acompañado en el escenario por la concejala de Cultura, Julia Ibáñez, y el gestor literario, Manuel García. Se mostró muy cercano y dio a conocer su faceta más desconocida y personal, y el público asistente tuvo la ocasión de hablar con él, plantear cuestiones en la ronda de preguntas e intercambiar impresiones e ideas acerca de esta novela y de sus anteriores libros.

En esta novela de ficción, el autor narra los episodios más duros de su infancia, de su temprano éxito y de los aspectos más desconocidos para el público del Boris Showman. Una autobiografía en la que desnuda su alma y cuya verdadera protagonista es su madre, Belén Lobo.

Izaguirre quiso aclarar que su última novela no es una autobiografía, sino una novela de ficción. “Es una novela y decir que es autobiográfica es llevar a la confusión. La novela empieza con un hecho real que sucedió en mi familia. En los años 60 mi familia pertenecía a ese universo intelectual que era muy de izquierdas. En ese tiempo, un amigo de la familia les regaló un cuadro muy grande, bastante aparatoso. Ese cuadro estuvo en casa más de 30 años”.

“Con el Chavismo, ese artista que tenía una gran importancia reclamó el cuadro a mis padres. Les dijo que nunca había sido un regalo sino un préstamo. Eso generó en mi familia una confusión muy grande y la conclusión de que la amistad no tiene ningún valor muchas veces. Esa tragedia pequeña tenía que contarla en un libro y me propuse hacerlo en meses y estuve cuatro años para escribirlo, explicó.

“Cuando fui a ver a mi mamá a Caracas cuando estaba muy malita, me agarro la mano y me dijo que no podía creer que se fuese a morir en una dictadura cuando había nacido en una dictadura. Todo eso me hizo reaccionar y una vez fallecida mi madre me decidí a escribir esta novela. Lo hice por mi mamá y por mi papá”, subrayó Boris Izaguirre, que estuvo arropado por 400 personas.

“Cuando tu cambias tu país por otro, pierdes en los dos. Nunca volverás a ser la persona que fuiste en tu país de origen, y nunca serás realmente de ese país que te acoge. Cuando yo me enamoré de mi marido, la parte de atrás de mi mente estaba pensando que mientras más hiciera el amor con él, mas me iban a querer en España” subrayó el escritor venezolano.

Izaguirre destacó el sentido del humor que hay en España. “Es lo que más me gusta de este país, aparte de su belleza. Siempre he estado fascinado por el sentido del humor que hay en España. Me parece muy vital, es un discurso lleno de energía. Es lo que hace quedarme aquí, yo me río mucho”. También apuntó Izaguirre que “mi mama se marchó muy molesta por ver tan deteriorado a su país, que además lo adoraba y lo amaba, yo creo que incluso tanto como a sus hijos. Intenté convencerla a ella y a mi papá que se vinieran a vivir conmigo a España, y siempre me topé, con mi mamá que me decía que no tenía porque irse de su país. Al final, se marchó muriéndose. Para mi fue muy doloroso ver todo ese proceso y eso me hizo escribir el libro”.

Uno de los capítulos más duros del libro es cuando Boris Izaguirre decide marcharse de Venezuela en 1992 a España. “Dejé atrás a toda mi familia y a la persona que yo fui. Desde ese momento comprendí que Venezuela estaba empeñada en hacerse daño a si mismo”.

De momento va a descansar un poco de este tipo de narración aunque le gustaría explorar otros territorios. “Quiero escribir teatro y poesía, algo más vinculado con el guión y la dramaturgia. Ahora voy a presentar un programa para Televisión Española, titulado Prodigios, que empezamos a grabar hoy sábado en Valladolid”.

Boris Izaguirre está vinculado a la literatura y al periodismo, y ha desarrollado una exitosa carrera profesional tanto en España como en Latinoamérica. Su novela Villa Diamante fue finalista del Premio Planeta en 2007. El autor ha publicado además once libros, destacando Y de repente fue ayer, Dos monstruos juntos o Un jardín al norte.

En su faceta periodística viene colaborado en revistas como Vanity Fair, El País, Hola, GQ y Vogue, y con la emisora Onda Cero. Ha trabajado también en la Cadena Ser. Tras hacerse un rostro muy reconocido como presentador y colaborador en la televisión española gracias a programas históricos como Crónicas marcianas, desde 2015, es presentador de Telemundo en los Estados Unidos.

Esta actividad sirvió de antesala de uno de los platos fuertes de la programación cultural, ‘La Noche de los Libros’ que tuvo lugar anoche en el Auditorio. Todos los asistentes disfrutaron de una velada mágica y peculiar, ya que diferentes autores firmaron sus obras; la Biblioteca Central expuso libros sobre diversas materias y, además, se visitaron diferentes librerías de El Ejido que estuvieron presentes en el propio hall del Teatro Auditorio.