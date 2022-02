Brothers In Band llega en febrero a Almería presentando ‘Alchemy Dire Straits Re-Live

Reconocida internacionalmente como la mejor banda homenaje a Dire Straits, Brothers In Band presentará el próximo 25 de febrero, viernes, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla su nuevo espectáculo Alchemy Dire Straits Re-Live, una ambiciosa y cuidada producción que trasladará al público al mítico directo que la banda inglesa grabó en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983. Todo ello en el marco de la programación de invierno puesta en marcha para este trimestre por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web del Área, www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio que oscila entre los 25 y 35 euros.

La banda británica Dire Straits es una auténtica leyenda para los amantes de la buena música. Su elegante sonido, que conjuga el blues rock, con el progresivo y el rocanrol más clásico, ha influenciado a cientos de grupos desde que en 1978 se estrenaran con un primer disco homónimo y que durante 18 años se mantuvieron en primera línea del panorama musical internacional, hasta que Mark Knopler, su guitarrista principal y voz, emprendiera su trayectoria en solitario.

Desde su publicación en 1984, éste doble álbum en directo se convirtió en un icono de la historia del rock y treinta y cinco años después Brothers In Band revivirá ‘el Alchemy’ con la misma formación, repertorio, instrumentación, atmósfera, vestuario y todos los detalles que ya forman parte de la memoria colectiva.Temas como Once Upon a Time in the West, Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Tunnel of Love o Going Home de la Banda Sonora de ‘Local Hero’ sonarán en una noche mágica.