El CAF celebra el Día de la Fotografía con un taller de cámara instantánea

El plazo de inscripción también queda abierto y finalizará a las 12 horas del día anterior al de la visita. Además se puede acudir media hora antes del inicio de la visita y apuntarse in situ si quedan plazas disponibles. Las próxima fechas son los jueves 3, 10, 17, 24, 31 de agosto, y los sábados 5, 12, 19 y 26 de agosto.

‘AlmeriPARR’ se puede visitar hasta el 15 de octubre

AlmeriPARR es el título de la muestra antológica del fotógrafo Martin Parr, uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas y miembro de la Agencia Magnum. 353 imágenes seleccionadas por el autor recogen las fotografías más icónicas de su exitosa trayectoria, así como imágenes de moda que formarán parte del próximo libro del autor en Phaidon, se unen a fotografías nunca vistas antes de la provincia de Almería. Esta reflexión de máximo interés visual, cultural, y sociológico para Andalucía permanecerá expuesta hasta el próximo 15 de octubre en el CAF. Producida por el Centro Andaluz de la Fotografía, esta exposición de un fotógrafo galardonado, entre otros, con el Premio Erich Salomon y cuyo ingreso en la Agencia Magnum en 1994 certificó la definitiva renovación de la fotografía documental internacional, constituye la primera acción del nuevo Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, y está realizada en colaboración con la Fundación Martin Parr, la Agencia Magnum y LaChrøme. ‘AlmeriPARR’ recoge en 353 imágenes las fotografías más icónicas de su trayectoria a través de series tan celebradas como Non conformist, Bad weather, Small World, The last resort, Life´s a beach o Common sense, así como imágenes de moda que formarán parte del próximo libro de Martin Parr que publicará Phaidon. Pero, además incorpora imágenes inéditas, más otras disponibles en los fondos del CAF, del trabajo que Martin Parr realizó en Almería en 1990 por encargo del Proyecto Imagina.