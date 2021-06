El CAF acoge una gran exposición con retratos de grandes estrellas del cine

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inaugura la exposición Hollywood Icons. Fotografías de la Fundación John Kobal’ en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería, donde permanecerán expuestos 161 retratos de grandes figuras de la historia del cine hasta el próximo 12 de septiembre.

A la presentación acudían la secretaria general de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez Estrella, el director de la entidad colaboradora en la exposición Terra Esplêndida, Rui Pereira, junto a la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería, Eloisa María Cabrera. El Centro Andaluz de la Fotografía ha programado más actividades en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, la Alcazaba de Almería, el Museo de Almería y la Filmoteca de Andalucía para ofrecer un completo cartel a lo largo del verano relacionado con la fotografía.

Los retratos clásicos de Hollywood Icons pertenecen al célebre archivo de John Kobal Foundation, reunidos en una magnífica exposición comisariada por Simon Crocker, presidente emérito de la Fundación John Kobal, y Robert Dance, uno de los administradores de la fundación, en colaboración con Terra Esplêndida. La exposición comienza con las leyendas del cine mudo Charlie Chaplin y Mary Pickford, continúa con las grandes estrellas de los primeros tiempos del cine sonoro, como Marlene Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable y Cary Grant, y por último incluye legendarias figuras de la posguerra, entre ellas Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, Sophia Loren y Marcello Mastroianni.

El visitante que acuda a disfrutar la muestra verá que se presenta organizada por décadas, desde 1920 hasta 1960, con un elenco de las estrellas más importantes de cada periodo. Hollywood Icons incluye asimismo secciones dedicadas a los fotógrafos de los estudios hollywoodenses y al proceso de fabricación de estrellas, junto con una introducción a la vida y trayectoria profesional del coleccionista e historiador de cine John Kobal, quien sacó a la luz estos trabajos de los antiguos archivos para darle visibilidad pública y reconocimiento por parte de la crítica.

Por lo general, la historia del cine se escribe desde el punto de vista de los intérpretes o los directores, pero esta exposición presenta a los fotógrafos de retratos y foto fija, la mayoría no reconocidos pero cuyas glamurosas fotografías jugaron un papel crucial en el lanzamiento de las estrellas y la promoción de las películas. Los retratos que George Hurrell hizo a Joan Crawford contribuyeron a forjar la carismática presencia de la actriz en pantalla.

La imborrable imagen de Greta Garbo fue creada en el estudio de retratos de Ruth Harriet Louise. Esta exposición presenta obras de más de 50 notables fotógrafos, entre ellos Clarence Sinclair Bull, Eugene Robert Richee, Robert Coburn, William Walling Jr, John Engstead, Elmer Fryer, Laszlo Willinger, A. L. “Whitey” Schafer, Ted Allan y Ruth Harriet Louise. Esta última es la única mujer fotógrafa de la exposición y se considera la primera fotógrafa de Hollywood, responsible de los retratos de la Metro-Goldwyn-Mayer durante un periodo.

John Kobal creó la fundación en 1990 para conservar su ingente colección de recuerdos, negativos y fotografías con el objetivo de fomentar el estudio y la difusión de la fotografía, especialmente la de retrato. Tras su muerte en octubre de 1991, la Fundación John Kobal recibió su colección de negativos de 8x10 y fotografías originales producidas por los fotógrafos de los estudios de Hollywood.

Desde sus inicios, la fundación ha concedido becas a fotógrafos, prestado su apoyo para exposiciones y promocionado el estudio de la fotografía clásica de Hollywood a través de la publicación de una treintena de libros, entre ellos The Art of the Great Hollywood Portrait Photographers y People Will Talk. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de septiembre en horario de mañana y de tarde, desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 17:30 horas hasta las 21:30 horas respectivamente.