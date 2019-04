El CAF ultima las exposiciones que acogerá esta primavera en su sede

El Centro Andaluz de la Fotografía acoge varias exposiciones en su programación de primavera. Concretamente en la sala AFAL se podrá disfrutar de la muestra La construcción de la verdad y otras mentiras, de Cristina de Middel. Por su parte, en la Sala Imagina, Virginia Rota expondrá La pena negra.

En la Sala Amalia López Cabrera se podrá disfrutar de PHES 35.597, un proyecto dirigido por Estela de Castro, mientras que en la Sala Jorge Rueda se vera EX, de Marlene Freniche. En la Biblioteca del CAF habrá una muestra del fondo editorial La Fábrica. Habrá un taller de narración visual denominado Variaciones sobre lo mismo, dirigido por Cristina de Middel. Se hará una proyección en la plaza Manuel Falces en la Cámara Gigante a cargo de Fotoperiodistas en Almería. Las muestras estarán instaladas en las salas del CAF desde el 26 de abril hasta el 23 de junio.

En La Construcción de la Realidad y Otras Mentiras, la fotógrafa alicantina Cristina de Middel, como ya hiciera en su exposición Muchísmo, hace inventario de su trabajo a la vez que reflexiona sobre el sentido de la fotografía, su exhibición y su reproducción.De Middel (Alicante, 1975), es probablemente una de las fotógrafas más interesantes del panorama contemporáneo. Estudió bellas artes y lo suyo era dibujar, concretamente el cómic. Hacía fotos como mero instrumento para documentar y apoyar sus dibujos, hasta que descubrió en la fotografía su medio de expresión, la vía por la que podía verdaderamente comunicarse.

Por su parte, Virginia Rota muestra en la sala Imagina la exposición La pena negra. Se trata de un proyecto fotográfico que pertenece al programa INICIARTE (2017) de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Virginia Rota es una de esas raras artistas capaces de mostrar qué pintan hoy los maestros antiguos, y no solo porque la tradición de la que se nutre desde el punto de vista formal no se limite a la historia de la fotografía y se extienda también a la pintura del Renacimiento y Barroco; lo es, sobre todo, por su insistencia en la condición humana (su obra se compone casi exclusivamente de retratos), su profundidad psicológica (inquietante, de una lucidez que hiere) y la sobriedad de su particular realismo.

PHES 35.597, un proyecto dirigido por Estela de Castro, nace de la impotencia y de la rabia, pero, sobre todo, nace de las ganas de querer cambiar el mundo. Este proyecto ha conseguido, a través de la fotografía, recaudar fondos para ayudar a cientos de personas que han huido de una guerra, del hambre y de la violencia.Esta exposición lleva por título 35.597, cifra que se corresponde con el número de personas que han perdido la vida por culpa de las políticas restrictivas cuando intentaban llegar a Europa (datos recogidos por la agencia United for Intercultural Action).

En la Sala Jorge Rueda se muestra EX, de Marlene Freniche, un proyecto fotográfico basado en las experiencias personales de la autora, concretamente en el exilio familiar y el posterior regreso al lugar de origen.

De contenido ambiguo, por una parte representa ideas negativas de aislamiento, confinamiento, desarraigo , ausencias y por otra, constituye un espacio de potencial satisfacción que evoca la belleza, la vida, la juventud, la fortaleza, el paraíso anhelado donde vivir y guardar un tesoro muy preciado: la memoria familiar.

Por su parte, el espacio creativo Cámara Gigante, ubicada en la plaza Manuel Falces, proyectará ‘Fotoperiodistas Almería’, una selección de fotografías realizadas por fotoperiodistas que desarrollan su actividad profesional en Almería. El germen de este trabajo colectivo es la discusión. La imposibilidad de aunar criterios ha dado como resultado una muestra fotográfica dispar. Esta proyección se podrá ver hasta el 23 de junio, todos los días. Exponen sus trabajos Alejandro Sánchez Dil, Fran Muñoz, Javier Alonso, Curro Vallejo, Chema Artero, Juan Sánchez y Carlos Barba,

Los días 25 y 26 tendrá lugar el Taller de narración visual: Variaciones sobre lo mismo dirigido por Cristina de Middel, con el patrocinio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes -Secretariado de Promoción Cultural- de la Universidad de Almería. El taller pretende activar y estimular nuestra capacidad de crear y entender historias usando exclusivamente imágenes fotográficas.