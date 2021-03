El CEIP Las Lomas lanza una campaña de crowdfunding para publicar un cuento

El CEIP Las Lomas ha creado un cómic- cuento titulado Magie y el jardín de Juanita con el alumnado y un escritor e ilustrador, Daniel Torrado y Alicia Pizpireta. Derrochando su hermoso arte, le han dado vida al Hada creando el personaje en Amigurumi. Es un cómic Mágico que introduce el mundo místico de las Hadas en el jardín de Juanita, un proyecto con el fin ayudar a generar más conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, que el alumnado genere juicio crítico y actúe de forma creativa para mejorarlo.

Según la profesora Julia Montoya Cruz, “este libro es un ejemplo, por qué estábamos investigando con Luci, la Luciérnaga sobre el uso de energías renovables que no dañen el medio ambienta. En esa investigación la infancia también busca que su entorno se implique en su proyecto”.

“Para poder publicarlo hemos lanzado una campaña de Crowdfunding. Con esta campaña se pretenden sacar fondos para conseguir el dinero necesario. El alumnado ha preparado recompensas para los colaboradores. Hay diversos grados de donación, cada una lleva asociada unas recompensas, de forma que cada uno colabora con la cantidad que considere que puede”, sostiene Montoya Cruz.

El sobrante de la recaudación será destinado a dos ONGs muy significativas y vinculadas a la realidad, Ecologistas en Acción y Open Arms. Julia Montoya hace un llamamiento para que todas las personas que puedan colaborar lo hagan, puesto que “nos resta algo menos de un mes para conseguir nuestro objetivo”.

“Lo que se colabore no será cobrado hasta que finalice la campaña al igual que su entrega, que se hará a partir de la fecha en la que finalice la campaña, y si no se consigue no se cobrará aunque también nos quedaremos sin recompensa”, aclara la profesora.

Julia Montoya sostiene que “la gran ilusión de los más pequeños es que se publique su libro, por lo que es clave el apoyo de cuantas mas personas mejor para conseguir el objetivo y así hacer realidad el sueño de estos alumnos y ver publicado este cómic cuento que es una verdadera joya literaria”.

Ya solo restan cuatro semanas para que acabe la campaña y se espera que en estos días haya una masiva aportación a este proyecto literario. Es más hay que ver lo bonita que son las recompensas que se llevarán los que apoyen esta iniciativa.