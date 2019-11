Una mesa redonda ilustrada recordará a Antonio Chacón y los cantes de Almería

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del cantaor jerezano Antonio Chacón, la Peña El Taranto junto con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y el Área de Cultura y Cine de Diputación Provincial, han organizado un homenaje en el que se recordará la vinculación del artista jerezano con los cantes de Almería. Una actividad que han presentado esta mañana los responsables de ambas áreas, Diego Cruz y Manuel Guzmán, y el presidente y directivo de la Peña El Taranto, Rafael Morales y José Antonio López Alemán.

La cita, de entrada libre, será el próximo jueves, 5 de diciembre, a las 20.30 horas en el Patio de Luces de la Diputación Provincial. Se hará una mesa redonda donde se analizará la aportación de Chacón a los cantes minero- levantinos. Intervendrán en la mesa José Antonio López Alemán, Calixto Sánchez y Antonio Zapata Roldán. El coloquio estará ilustrado por el cantaor sevillano Calixto Sánchez y el guitarrista Eduardo Rebollar.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que “Almería tiene mucho de lo que presumir en cuanto a su tradición flamenca”, puesto que almeriense es el creador de la guitarra, Antonio de Torres, y almerienses son algunos de los mejores intérpretes del mundo, como Tomatito y Niño Josele. “Y también el taranto, uno de los palos más respetados y solemnes del flamenco. Chacón, jerezano, perfeccionó los cantes que había escuchado a Pedro El Morato, El Cabogatero, El Ciego de la Playa o Juan Abad ‘Chilares’, exponentes almerienses del siglo XIX”.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha asegurado que “para la Diputación Provincial es un placer y un orgullo participar en iniciativas que permiten defender nuestras costumbres, nuestra historia y nuestra tradición y qué duda cabe que el flamenco forma parte de nuestro patrimonio cultural y Antonio Chacón fue una de las figuras que ayudó a ponerlas en valor”.

Por parte de la Peña El Taranto, José Antonio López Alemán ha recalcado que Chacón “es una figura esencial para entender el desarrollo de los cantes de Almería. Me atrevería a decir que sin él no existirían o serían muy distintos a los de hoy. Le puso música y sentido del compás”. Por último, el presidente, Rafael Morales, ha querido destacar “la colaboración que siempre encontramos por parte del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial cuando queremos poner en marcha una iniciativa. No podíamos dejar pasar la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de una figura tan importante y su colaboración fue instantánea en cuanto se lo dijimos, apoyando de forma decida nuestra música más universal”, ha concluido.