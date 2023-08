Camaleones Rock llevan la marcha y la buena música a la Urbanización de Roquetas de Mar

El grupo almeriense Camaleones Rock actuaron en el programa A Pie de Calle que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar. El concierto tuvo lugar el domingo en la Urbanización de Roquetas de Mar.

Camaleones Rock es un grupo de rock en estado puro con set list de canciones propias formado en septiembre de 2013, con 4 componentes y que lleva una carrera meteórica. El domingo en Roquetas ofrecieron un gran concierto que llevó la marcha hasta la Urba de Roquetas de Mar.

A lo largo de la noche sonaron temas como Erik el vikingo, Mala con el amor, Mi vida sin el gas, No quiero ser cruel, Por la punta de la Laja, Hace tanto tiempo, Todo vuelve a empezar, Refugio, Este verano, Por más que me empeñe, Por un beso, Ha vuelto el rey, El pistolero, Al abordaje, Cabalgando, Todos atentos y Pero no.

Desde su nacimiento han tocado en los locales más representativos de la provincia de Almería (Madchester, Pub La Cueva, Chamán o Dragonfly) y Costa Granadina (sobre todo en concentraciones moteras), además de ser finalistas en el Concurso de bandas del Viasur Festival Cultural de Serón’18, tocar en el Solazo Fest 2022 y A pie de calle 2022 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El grupo formado por Juan Antonio Martínez, Pepe Rivas, José Trujillo y Alejandro Pino ha sonado en varios programas de radio como Local de Ensayo (Canal Fiesta Radio), Entre dos luces (RNE), El Amplificador (Radio 66), Sonidos y Sonados (Radio Granollers), Días de Radio (Candil Radio), Talento a Escena (Onda Cero Radio), en Imusicarock.com (radio online) o programas de televisión como Vive Almería (Interalmería TV). El público disfrutó mucho el domingo con esta banda.