Candela y Son y Grupo Almenara se lo hacen pasar a lo grande al público en la Plaza Vieja

La Plaza Vieja de la capital recibió el sábado el regreso del festival de boleros y canción hispanoamericana, Enclave de Sol Costa de Almería, que volvía así a la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería tras dos años ‘en barbecho’ a causa de la pandemia. Una celebración por todo lo alto que contó en el cartel con la participación del grupo toledano Candela y Son que se sumaron así al papel de anfitriones que cada edición tiene el almeriense Grupo Almenara. Una cita que, además del Ayuntamiento la capital, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, fue el encargado de dar la bienvenida a la velada ante un público ávido de escuchar los sonidos polifónicos de ambos nutridos grupos corales. “Tras dos años de receso este es su regreso y creo que solo con eso es motivo más que suficiente para que todos nos felicitemos por ello y me consta que ambos grupos llevan tiempo preparando estos conciertos y sé que los vamos a disfrutar”, apuntó.

Fueron los manchegos quienes abrieron la velada con un concierto vigoroso y con bastante sentido del humor, además de un amplio registro participativo. Abrieron el viaje por el tiempo y los estilos con El sol no regresa de La Quinta Estación, para volver a terrenos más clásicos con Capullito o hacer un guiño a la celebración del orgullo LGTBI con Mujer contra mujer. Del pop a la rumba con Me quedo contigo o el bolero No sé por qué te quiero.

La segunda parte de la actuación siguió en la misma tónica de integración de épocas y estilos. Tu vuo fa l’americano puso el ritmo sesentero mientras que Eso que tú me das sirvió para recordar a Pau Donés. Con el folclórico pasodoble Islas Canarias y tras celebrar el Color esperanza, el concierto terminaría al son rítmico de Al calor del amor en un bar, de Gabinete Caligari. Para los bises, no falto Mi gran noche, ampliamente celebrada y que tuvo como coda final sorpresiva el Quiero ser como tú de El Libro de la Selva.

Tras la festiva e híbrida actuación de Candela y Son, Grupo Almenara, ya entrada la oscuridad nocturna, centró su repertorio en un clasicismo más técnico de boleros y canciones más enamoradizas.

Abriendo con Ata una cinta amarilla al viejo roble, apostaron por Robarle tiempo al tiempo sin dejarse llevar por la Ansiedad, para continuar cantando Algo estúpido. Además, para su concierto contaron con la colaboración de una sección de cuerdas y otra de metales de la Orquesta Ciudad de Almería.

Henchidos de pasión con boleros tan universales, Almenara echaría más sones latinos con La flor de la canela, para continuar brindando por La vida es bella o hacer un homenaje a Javier Solís con En mi viejo San Juan.

Los almerienses terminarían su actuación con el mismo tónico romántico de su actuación, con más boleros, como Si nos dejan, Retales de una vida o El milagro de tus ojos, para cerrar con ritmos más divertidos y de despedida con Vacilón.

Una noche cálida, de bellas armonías y melodías de guitarras y voces, que volvieron a recuperar Enclave de Sol para Almería.