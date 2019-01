Helena Valkyr: “Quien me conoce sabe que estoy enamorada de Almería”

Es una cantante almeriense de origen balcánico que vive actualmente en Alicante. Ya se puede disfrutar del videoclip del tema By my side que ha grabado la productora Esa Onda Producciones en Costacabana y en Tabernas. Junto a esta bella vocalista también trabajó la gran profesora de danza, Cristina Samaniego, que aporta el color y sensualidad al videoclip, contrastando con lo árido del desierto.

-¿A qué edad comenzó tu pasión por la música?

-Siempre supe y tuve claro que quería cantar. Primero en las fiestas de fin de curso en el colegio (guardo una cinta cantando con tan solo 4 años). A los 9 grabé mi primera maqueta con temas propios y a los 14 años me empecé a dedicar profesionalmente, cantando los fines de semana en diferentes hoteles, en la zona de Roquetas de Mar acompañada por un pianista.

-Has grabado dos singles, en Tabernas y además fue en pleno agosto. ¿Qué tal la experiencia?

-No recordaba que hiciera tanto calor en Almería. Estuvimos grabando a unos 36 grados a la sombra. Los polvos compactos y yo fuimos inseparables aquellos días. Valió la pena.

-¿Disfrutas grabando en un estudio igual que cantando en directo?

-La magia del directo es única. Es un dar y recibir de energías y calor. En el estudio, el único calor que recibes es el del productor, o quizás el ingeniero, y el 99 por ciento de las veces están analizando cómo mejorar lo que hagas, en lugar de cantarte las alabanzas. En un concierto puedes deleitarte con la música, casi perdiéndote por completo en ella. En el estudio, cada nota cuenta y requiere de tu máximo nivel de atención.

-Viajas y trabajas en todo el territorio nacional, aunque cada vez que puedes vuelves a Almería. ¿Tienes ganas de que conozcan tu potencial musical en tu tierra?

-Quien me conoce sabe que estoy enamorada de Almería, es la tierra madre que me adopto, donde pasé de ser niña a mujer, escenario de mis comienzos. Siento nostalgia al recordar sus calles y su maravillosa gente. Siempre la llevo en mi corazón.

-Trabajas en varios proyectos musicales. ¿Podríamos saber más?

-Solo os puedo decir que estoy trabajando muy duro y que el sonido será diferente a lo que están acostumbrados a escucharme cantar. En pocas palabra: Actual y contundente. Vamos a soltarnos la melena bailando.

-¿Qué es lo próximo que te planteas en tu carrera musical?

-Seguir trabajando, apostando por mi música, aunque no descarto deleitarme cantando algún cover. Tengo propuesta para actuar en Dubai e Ibiza en un futuro próximo. Pienso que este nuevo proyecto tendrá muy buena cabida en ambas tierras. El billete será con vuelta incluida. Como en España, en ningún lugar.

-Esta vena artística viene de familia, o es algo que ha nacido en ti, y no hay otros familiares que sean artistas.

-Mi primer recuerdo es mi abuela cosiendo y cantándome para que me quedara dormida. Mi mamá es mi fan numero uno. Tiene un timbre muy bonito no obstante antes eran otros tiempos. No tuvo la misma suerte que yo, no obstante su profesión recompensa personalmente también: Salva vidas. Le estoy muy agradecida por confiar en mi.

- ¿Cual es el género que cantas y como calificas la música que haces?

-He formado parte de varias bandas, etapas cantando acompañada de una sola guitarra, proyectos propios, colaboraciones; banda internacional en compañía de cruceros donde tocábamos géneros desde pop, jazz, soul, funky, música española y actual . Intento plasmar lo aprendido, pinceladas de estos géneros en mis canciones apostando por ser fiel a mi misma.

-¿Dónde se pueden ver tus últimos trabajos?

-En apenas unos días, presentaré en la cadena Telecinco, mi último single Wondering. Todos mis trabajos se pueden visualizar en youtube y plataformas digitales como spotify.