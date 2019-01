Loli Muñoz: "La música me ayuda a vivir y no pensar. No quiero que el miedo me paralice"

El próximo 18 de enero, a las 21:30 horas, el Teatro Municipal de Tabernas acogerá el estreno del primer disco de esta cantante y compositora tabernense que ha conseguido formar parte de la Escuela Internacional de Artistas de Jesús Yanes. El álbum Ven a mí se presenta cargado de grandes canciones, reivindicando el sonido pop con textos profundos y muy bien elaborados.

-Lanzas tu primer disco, algo que hace un tiempo, era un sueño ¿Ves colmadas tus ilusiones como artista con este trabajo?

-A este nivel ni me había atrevido a soñar. Es más que una ilusión, es una realidad y se han respetado toda y cada una de mis canciones. Soy yo al cien por cien y los arreglos musicales de un productor de estrellas como es Jesús Yanes además de un coach de la voz. Trabajar con él ha sido un placer, me ha dado muchas sorpresas y ha confiado en mí a pesar de las circunstancias. Me ha dado fuerza para hacerlo. El ha sido mi motor.

-La música ha formado parte de tu vida siempre, además posees una amplia trayectoria tanto en solitario como en grupos. ¿En algún momento de tu vida pensaste dedicarte por completo a la música?

-Siempre la música ha estado en mi corazón y en mis sentimientos, es una forma de ser, va conmigo, no se puede separar, Loli Muñoz es música. Dedicarte exclusivamente a ello es muy difícil y no era compaginable con mi familia que siempre ha sido lo más importante y por encima de todo. Mi corazón lo deseaba pero no era posible.

-Eres profesora de inglés algo que simultaneas con la música. Una es tu profesión y lo otro es tu pasión. ¿Qué significa para ti la música, Loli?

-Las dos son mis pasiones, también fue un sueño convertirme en maestra, estaba muy lejos de mi alcance y lo logré. De hecho creo que maestra y compositora se unen para crear mis canciones y ahí está ese resultado que es un poco diferente a lo que se suele hacer. Mis canciones están cargadas de enseñanzas de la vida que me ha ido dando que ahora están volando por el mundo para aquel que quiera escucharlas. En cuanto a la pregunta que qué es para mí la música. La música es vida, es alegría, es corazón y sentimiento, mis canciones nacen del sentimiento y se convierten en música y letra unidas en una misma onda, cuando la inspiración te llega no hay nada más en tu cabeza y tienes que terminar de crear aquello que sientes. Cuando nace una canción , nace un hijo, es maravilloso crear. Y cuando la siento me meto dentro de ella para sentir y es como si te transformases, todo tu ser cambia para ser canción, toda tu energía forma parte de ella y solo quieres compartir esa emoción. Que el mundo sienta lo mismo que tú.

-Sin embargo, una dura enfermedad parecía dar al traste con tus ilusiones de seguir en la música y de grabar un disco. Pero no ha sido así. Al final, la enfermedad te ha hecho ver la vida de otra manera.

-La enfermedad me ha enseñado que era ahora o nunca. Siento que la muerte me ronda y grabar y cantar la espanta. La música me ayuda a vivir y no pensar. No quiero que el miedo me paralice y morir en vida. El secreto es sentirme más viva que nunca.

-En este momento Loli cómo te encuentras. Has superado un duro cáncer de riñón y todo parece ir bien. ¿Qué sensaciones tienes?

-Me he enfrentado a un cáncer de riñón de células claras, el más letal de los cánceres de riñón y además en un estado avanzado. Los médicos que me operaron hicieron muy bien su trabajo, especialmente al difunto Juan Palomar y a su equipo al que debo la vida. De momento estoy bien, solo hace un año y medio que me operaron. Me cuido mucho tanto en alimentación como viviendo emociones positivas que ayudan a ser optimista. Soy consciente que debo convivir con la realidad de que esto suele remitir pero es por eso por lo que también siento que tengo que hacer todo aquello que me haga feliz y así también lo entiende mi familia.

- El disco incluye canciones propias tuyas. El apoyo de Jesús Yanes ha sido clave para ver hecho realidad el sueño de grabar el disco.

-Por supuesto, recién operada y en las condiciones en las que me hallaba nunca se me hubiese pasado por la cabeza. Fue Jesús el que creyó y me convenció para ser mi productor. El ha sido el mago que ha hecho esto realidad y además nos ha tratado con una calidad humana impresionante, tanto él como su pareja. Tengo la satisfacción de que todas las canciones son mías y son tal y como las hice.

-Imagino que siempre has tenido el apoyo incondicional de tu familia. ¿Que te dicen ahora que ven ya el disco y que lo presentas en Tabernas el día 18?

-Ahora tengo el apoyo incondicional de mi familia, pero ellos siempre han tenido miedo que me dedicara a ello por si me perdían. Temían que volara con mis canciones. El disco es un legado para ellos. Una prueba de que la música formaba parte de mi vida. Nosotros nos iremos y el disco quedará. Es una prolongación de la vida misma.

-¿Cómo recuerdas tus inicios en la música. Eran otros tiempos. ¿Ha cambiado mucho la cosa?

-Yo siempre lo hice por placer, es distinto de quien pretende vivir de ella. Por eso la quiero tanto. No concibo la música sin disfrutarla libremente, lo bueno de ahora son las redes sociales. Para mí ha sido súper emotivo el ver mis canciones en youtube o spotify porque nunca sabes quien te estará escuchando, es una ventana al mundo. Han despegado en este periódico y continúan libres su camino, a quién quiera abrirles la puerta para que entren en sus corazones les estaré eternamente agradecida.

-Eres una persona que te adaptas a cualquier género de música. Has cantando en Taray, en otros grupos y ahora son canciones propias, eres cantautora. ¿Te resulta difícil cambiar de registro?

-No, para mí es muy fácil y toda la música me gusta. Lo mismo te canto una canción aflamencada, una canción de nuestras abuelas que una canción de rock o una misa.

-Los alumnos y compañeros de la enseñanza que saben de tu afición y pasión por la música. ¿Qué te han dicho estos días?

-Son buenos compañeros y me aprecian así que están felices por mí y vendrán a apoyarme en el concierto,

-En este trabajo discográfico imagino que habrá temas que toquen distintas temáticas. ¿A qué te gusta cantarle? ¿Qué temas te apasionan más?

-A la vida, y en la vida hay muchos problemas que nos preocupan, al amor por supuesto pero también otros muchos que a veces se olvidan y que están ahí y que necesitan que sean contados, y tratados de una forma optimista y con una enseñanza de valores. La música es un medio muy poderoso para llegar a la gente,

-En Tabernas vas a estar arropada por cinco grandes músicos. ¿Qué van a poder escuchar las personas que asistan al Teatro Municipal?

-Hemos adaptado los temas al directo y se van a encontrar con unos buenos músicos en directo que sienten la música en sus cuerpos conectados por el mismo sentimiento al son de una canción. Ellos son Diego de Haro, Tete Aguilera, César Aguilera, Juan Alberto Porlán, y Chema Alonso. Se presenta el disco y cantaremos 11 canciones por solo 5 euros. Quiero que pueda ir todo el que lo desee. El teatro tiene una capacidad de 490 asientos más o menos.

-¿Que le pides al futuro, Loli?

-Vida para vivir y disfrutar esto.

-Ahora se abre una nueva ventana. Imagino que habrá ya conciertos de cara a los próximos meses.

-He aprendido a no pensar en futuro. Vivamos este concierto como si fuese el único y mañana pensaremos. Quisiera promocionar el disco, nadie me conoce, y desde luego intentaré actuar en otros sitios si fuese posible. Si las circunstancias lo permiten y según la aceptación que tenga el disco. Aquí dejo mi instagram, lolimunoz.music y página web https/lolimunoz.com por si quieren seguirme.