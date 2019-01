José Guirao anuncia la segunda fase de la rehabilitación del cargadero de mineral

“A veces pensé que no lo conseguiríamos”, dijo el ministro en relación a los continuos debates que se dieron sobre la pertinencia de mantener el cargadero que conecta mediante una vía con la antigua estación de ferrocarril a través del espacio que actualmente ocupa el parque de la Estación, desde el que se creará un sendero peatonal que permita recorrer su “curva exquisita y elegante” hasta un mirador hacia el mar.

“Cuando se termine esta obra no creo que haya otra ciudad marítima en España que tenga un mirador más bonito hacia el horizonte”, dijo el responsable de Cultura y Deporte en relación a la nueva fase que, según la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Carmen Ortiz, saldrá a licitación en torno al mes de febrero y que podría estar adjudicada en verano, momento en el que se iniciarían los trabajos que cuentan con un periodo de ejecución de 15 meses.

Guirao garantiza los 200.000 euros para el Museo Ibáñez

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aseguró ayer que la partida de 200.000 euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para el Museo Casa Ibáñez, ubicado en Olula del Río, está garantizada a través de las cuentas para el ejercicio en vigor diseñadas por el actual Ejecutivo tras su reubicación de cara a poder efectuar la transferencia de fondos, ya que la partida debía ser consignada como subvención al ser este centro privado y no un bien propiedad del Estado como aparece actualmente. Guirao detalló que al no haberse podido realizar la transferencia conforme a los presupuestos en vigor, se ha optado por ubicar la misma partida en el proyecto de este año dentro del “capítulo correspondiente”, para que, una vez se aprueben las cuentas, poder liberar los fondos. “Era un compromiso del anterior Gobierno que hemos respetado sin ningún tipo de problema”, dijo, quien añadió que en caso de que los presupuestos de 2019 no salieran adelante, también se prevé la posibilidad de efectuar una modificación presupuestaria interna para que el dinero alcance su destino.