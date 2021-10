Carlos Conchillo presenta mañana el libro ‘La comedia del espíritu’ en Albox

Carlos Conchillo presenta el libro La comedia del espíritu en Albox. El acto será mañana viernes a las 19:30 horas en la Biblioteca Juan Berbel. Este libro es el número 12 de la Colección Instituciones Pensamiento y Sociedad de Arráez Editores. Cuenta con un prefacio escrito por Santiago Alfonso Rodríguez y un prologo de Julio Quesada Martín, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid). El dibujo de portada ha sido realizado por Lucrecia Parra, profesora en el IES de Mojácar.

Carlos Conchillo explica que “lo que van a leer es una miscelánea de textos que escribí durante algo más de un cuarto de siglo. No especifico más fechas porque no está todo lo que he escrito en esos años, ni las tengo. Sea como sea aquí, hay textos breves, poemas y aforismos”.

“El criterio que he seguido para diferenciar estos últimos de los otros textos tiene más que ver con las pocas palabras empleadas, o con el sitio donde vivía cuando los escribí que con su contenido. Quiero decir con esto que, en lo que sigue, hay frases llamadas “aforismos” que podrían ser “textos breves”, y viceversa. Aquí aparecen algunas anotaciones que nacieron como recordatorio de futuras obras que no he escrito pero, precisamente por eso, puedo escribir. Respecto de los poemas, algunos piden que no se abracen las palabras por su significado, más bien por lo que éste sugiere. También es importante su sonoridad cuando se pronuncian con voz callada, o, por el contrario, no”, sostiene Conchillo.

“Algunos aforismos son recientes, los otros pertenecen a los Papeles de Menorca, a Libertarias o a Perseidas. Estas secciones se escribieron en ese orden. Los poemas se han ido haciendo durante todo el tiempo. No obstante, darle mucha importancia a la cronología es supersticioso. Y el que no se contenta es porque no quiere”, concluye el autor de la obra.

Santiago Alfonso en su prefacio apunta que “el beneficio de la duda es un buen consejo para sobrellevar la vida, sin que esto sea en modo alguno una justificación para la inacción, el dejar hacer o dejar pasar. Creo que dudar es mostrar un talante ante la vida para poder acometer de forma más auténtica las decisiones importantes”.

El autor del prefacio recuerda la gran amistad que le une a Carlos Conchillo. “No he tenido muchas oportunidades de dejar constancia, por escrito, del mucho afecto que siento por Carlos, amigo desde la más tierna infancia. No alcanzo a recordar una mala palabra, una discusión, ni mucho menos una pérdida de confianza con Carlos, y eso no quiere decir que seamos almas gemelas. Tal vez tenga sentido decir ahora lo que escribía el gran Michel de Montaigne en sus míticos Ensayos, “ya no sé hacer nada tan bien como ser amigo”.

Carlos A. Conchillo Martínez-de la Cruz nació en Albox en 1965. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia con Premio Extraordinario Fin de Carrera. En esa universidad se doctoró con una tesis sobre Kafka. También ha estudiado Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Hull (Inglaterra).

Ha participado en muchos grupos musicales, siendo compositor, acordeonista y teclista de Dómine Cabra. Ha trabajado en Murcia, en Madrid, en Menorca y en Galicia, adonde llegó por motivos puramente literarios (quería buscar la huella de Torrente Ballester).