Carlos González Jiménez lanza su novela negra ‘El borrador’ en Círculo Rojo

El Borrador es una novela de suspense que promete implicar al lector desde el primer momento. Carlos González Jiménez es el autor de este nuevo libro cuyo argumento no dejará indiferente a nadie. Con una trama adictiva y un hilo conductor que entrelaza la vida de los personajes, el autor invita a sus lectores a reflexionar sobre las decisiones que toman los protagonistas y conocer si podrían actuar de la misma forma.

Aunque se trata de una historia de suspense, en esta publicación no hay detectives ni inspectores, sino que se desarrolla con gente de a pie, lo que ayuda a despertar la empatía del lector. Los protagonistas no son ni malos ni buenos, sin embargo, sus actos, aunque cargados de buenas intenciones y motivados por el amor y la lealtad pueden ser censurables.

Bajo una estela de luces y sombras, Carlos González juega con el concepto de bondad para meditar, junto con su público, sobre el punto intermedio entre lo que se supone que se debe hacer, lo que finalmente se termina llevando a cabo y sus consecuencias.

Todos tenemos secretos. Pocas afirmaciones pueden sostenerse más rotundamente desde que el ser humano pisa la tierra. Hasta hace unos años nuestros secretos morían con nosotros, salvo casos excepcionales donde la consciencia obligaba a algunos a dejar su confesión escrita en unas notas. Ahora nuestros secretos no acaban con nuestra existencia. Quien más, quien menos, tiene un alter ego virtual, una existencia paralela en Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok o cualquier otra red social. Algunos, a parte de esa vida paralela, mantienen una vida alternativa, oscura, y muchas veces antagónica a su existencia real.

Erasit nació con la idea de que las identidades virtuales de cada uno acabaran cuando la vida real de la persona se extinguía. Los perfiles, los mensajes, los comentarios desafortunados, las fotos inapropiadas y los secretos más inconfesables desaparecen gracias al trabajo de Erasit y sus borradores. Sus cajas protegen cualquier cosa que los clientes deseen esconder y cumplen su voluntad de destruir o entregar su contenido a las personas indicadas por contrato. Confesiones, amores, penas, odios, temores, todo cabe en las cajas de seguridad de Erasit a la espera de cumplir la voluntad de sus clientes.

La bondad y la maldad se asoman a las páginas de El borrador, el horror y el amor, las pasiones y el dolor. También las últimas voluntades y deseos, la sordidez y la luz.

Carlos González Jiménez nació el 28 de diciembre de 1974 en Girona, el día de los Inocentes, con lo que ganó indulgencia plenaria a ojos de Dios. Su infancia transcurrió como la de cualquier niño de aquellos maravillosos años en los que no se sabía qué eran las grasas saturadas, no existía el bullying, no se pagaba por ver la tele y los móviles eran unos juguetes que se hacían en manualidades con alambre y madera.

Estudió Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad de Girona. Jamás entregó el trabajo de fin de carrera, así que, a efectos legales, no tiene estudios superiores. Paga la hipoteca, un par de canales de streaming, viaja con frecuencia y puede seguir comprando más y más libros que devorar.

Autor durante años de un blog anónimo de éxito, ha volcado en esta primera novela su particular universo lleno de claroscuros. Influido por los grandes de la novela negra, los comentarios de Twitter, las noticias de la prensa rosa y las crónicas de los periodistas deportivos, solo aspira a no aburrir a sus lectores.