La misa funeral por Carlos Perez Siquier será a las 18:30 horas en el Tanatorio de Almería

La misa funeral por el fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, fallecido ayer en el Hospital Torrecárdenas tras haber sido intervenido de un aneurisma abdominal, tendrá lugar hoy martes, a las 18:30 horas en la capilla del Tanatorio de Almería, ubicado en la calle Suflí, a pocos metros del cementerio.

El velatorio del cuerpo de Pérez Siquier se encuentra en la sala 1 de dicho Tanatorio. Recordar que debido a la situación que se vive por el coronavirus solo se permite 15 personas en la sala. Esta tarde durante la celebración de la misa solo podrán acceder a la capilla unas 24 personas y además el párroco.

La muerte de Pérez Siquier ha sumido en una gran tristeza al mundo de la cultura en general y al de la fotografía en particular. Son cientos los mensajes en redes recordando la figura de este genio de la imagen que el pasado lunes falleció con 90 años. Sin duda, todos elogian su labor y sobre todo su gran fortaleza, y es que a veces parecía que los años no pasaban por el fotógrafo.

La familia de José María Artero, persona que junto a Pérez Siquier fundaron el grupo AFAL ha manifestado su dolor por la pérdida del fotógrafo y amigo. “Se ha ido un grande de la fotografía española. Una leyenda. Se ha ido un fotógrafo imprescindible. Carlos Pérez Siquier ha sido lo mejor que le podía pasar a Almería. Nadie como él ha sabido sacarle su belleza”.

“Con la máquina al hombro hasta el final, ha cumplido lo que prometía en sus últimos años: “ Moriré con las fotos puestas”. Un visionario, un clásico, un vanguardista. La suya es una fotografía humanista, comprometida con la realidad, auténtica y poética. Junto a José María Artero fundaron la revista y el grupo AFAL, renovando la fotografía española desde Almería en los difíciles años cincuenta. Hoy es considerado el movimiento de renovación fotográfica más importante de la Fotografía Española. Nuestro más sentido pésame a la familia de Carlos Pérez Siquier”. Sostiene la Familia de José María Artero.

Pablo Juliá, que fuera director del Centro Andaluz de la Fotografía también se sume al dolor por la muerte de Pérez Siquier. “Nunca creímos los amigos que nos dejaría. A todos nos ha sorprendido, aunque el calendario marcara el paso, Carlos era un hombre eterno. Su sombra es alargada e intensa y nos ha cubierto a todos sin taparnos, sólo nos amparaba con sus conocimientos, su saber estar y su juventud con la mirada. Estando tardes con él en Almería, hemos compartido muchas ideas y ha sido un fantástico frontón donde rebotar conocimientos y, por encima de todo, ha sido un buen amigo al que le debo su amistad su apoyo y compañía en mas de una de mis soledades”.

“Lloraré su ausencia hoy y muchos días...siempre. Carlos, a los amigos no se les deja tirados y sin avisar para haber ido a darte un abrazo. Recuerdo que me hablabas recientemente de que estabas llegando a tu postura en horizontal, con tus ironías rápidas..y como casi siempre, tenías razón… Decir que lo siento no habla del dolor que me produce sus ausencia...”, apunta Juliá.

Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, tras conocer la muerte del fotógrafo señalaba en las redes sociales: “Ha muerto el hombre que mejor supo ver la luz de Almería. Pero sus fotografías quedarán para siempre como reflejo de su inmenso talento”. Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula del Río señalaba que “echaremos de menos al fotógrafo, pero mucho más a la persona. Se va un grande. Su legado permanece. Gracias Carlos Pérez Siquier”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla señalaba que “Pionero e historia de la fotografía. Carlos Pérez Siquier hizo universal su tierra, Almería. Captó la vida en imagen. Y retrató con talento a Andalucía. Nos deja un grande de la cultura andaluza. Un abrazo a su familia”.

La Asociación de Vecinos “La Traíña” -del barrio de La Chanca- , ante el dolor por el fallecimiento del prestigioso fotógrafo Carlos Pérez Siquier, sostiene en una nota que “el gran fotógrafo almeriense, Vecino de Honor de La Chanca, proyectó al mundo la imagen de las personas de nuestro barrio, con gran respeto y dignidad, en épocas de carencias y situaciones muy extremas. Carlos no quiso vulnerar la intimidad de lo privado, en las casas, sino que captó, sobre todo, la vida en la calle, como seña de identidad de la pescadería”.

“En varias ocasiones le expresamos nuestro agradecimiento por sus instantáneas tan humanas e impactantes. Y hoy volvemos a hacerlo, sabiendo que en su legado artístico queda su espíritu para siempre, unido al de nuestra gente chanqueña. Para nosotras, la tristeza y el desaliento por la ausencia de Carlos, tiene un consuelo -que nos reconforta-: saber que en su Museo (en el Centro Pérez Siquier de Olula del Río) , cuyo nuevo edificio inauguró hace solo unos días, queda toda su obra, su legado vivísimo, hasta donde acuden miles de personas, para asombrarse con su mirada portentosa y su espíritu irrepetible. Descansa en paz, amigo. Que la tierra te sea leve”, sostienen desde la Asociación de Vecinos La Traíña. La Chanca.