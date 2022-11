Carlos Rosado: “Somos nosotros quién debemos premiar a Tabernas por ser un escenario único en el mundo”

Almería Western Film Festival (AWFF) ha premiado por la promoción de Tabernas como destino de cine a Carlos Rosado Cobián, presidente de Spain Film Commission. El ‘saloon’ de la conocida Casa Roja del poblado Western Leone fue testigo de la entrega del premio Desierto de Tabernas en esta 12 edición con la participación de la gerente del poblado Mercedes Rodríguez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira.

“Agradezco este premio por la labor de Andalucía Film Commission y Spain Film Commission, pero somos nosotros quienes debemos de premiar este escenario único en el mundo”, dijo Rosado Cobián. “Que venga mucha gente a rodar no es un hecho casual, es fruto de contactos, distribución y búsqueda de nuevos mercados. A veces nos olvidamos de que hay profesionales a los que hay que explicarle quiénes somos y dónde estamos”, argumentó Carlos Rosado. El galardonado elogió la labor del festival, el mérito de continuar de forma consecutiva durante doce años y desea un gran futuro en los próximos años.

Rosado es uno de esos nombres desconocidos para el gran público, pero a la vez, es responsable en la sombra, de que algunas de las producciones internacionales más importantes de este siglo hayan elegido España, Andalucía y el Desierto de Tabernas para sus rodajes.

Sin su labor, no existiría el tejido industrial necesario para que títulos como Exodus (EEUU, 2014), Juego de Tronos (EEUU, 2016) o Wonder Woman 1984 (EEUU, 2020) eligieran Almería para sus rodajes. El impacto del que se beneficia la provincia es gigantesco, no hablamos solamente durante unas pocas semanas de rodaje.

En Western Leone se desarrollaron otras actividades como el espectáculo western, la mesa redonda de compositores integrada por Olivier Arson, Carlos M. Jara y Alberto Torres, moderada por el periodista y crítico miembro del IFMCA, Juan Carlos Jiménez. Para finalizar la jornada, antes de la gala de clausura, el escritor Daniel Lorenzo presentó la película de sección retrospectiva ‘Dos granujas en el Oeste’ en honor a Bud Spencer que cuenta con escenas rodadas en este poblado.

La 12 edición de Almería Western Film Festival (AWFF) se celebra del 28 al 31 de octubre en Tabernas y los poblados Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone. El festival mantiene su estructura con las secciones oficiales de largometrajes y cortometrajes, a las que hay que sumar las especiales panorama y cortos Outlaw. Además, la programación incluye otras actividades paralelas como presentación de obras literarias, conciertos y teatro. AWFF está promovido por el Ayuntamiento de Tabernas y cuenta con la colaboración de la marca turística Andalucía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y la Diputación de Almería. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.