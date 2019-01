El Carnaval de Almería tendrá cinco cuartos de final en el Apolo

El concurso de Carnaval de Almería contará con un total de 20 grupos y además habrá hasta cinco cuartos de final que se celebrarán del 9 al 13 de febrero en el Teatro Apolo. Los grupos admitidos son la murga Los que salen por los pelos, la comparsa La Divina Comparsa, la Murga Las Buenas compañías, la comparsa ¿, la murga Estamos en oferta, la murga El tiempo entre posturas, la comparsa Pedro, la murga Dos Iguales para hoy, la murga Esto no me cuadra, la murga La Llamada del Universo, la parodia Camina o revienta, la comparsa Los Indomables, la murga No nos perdemos ni una, la murga Coro Rociero Nuestra Señora de la Peineta Torcía, la parodia Este año no me toquéis las bolas, la comparsa El Renacido, la murga La Chirisorpresa, la parodia Escuela de Baile Antonia La coja, la comparsa Los Tramposos y la murga Toy tieso.

Del 9 al 13 de febrero se celebrarán cinco cuartos de final en el Teatro Apolo. El primer cuarto de final será el 9 de febrero a las 21:30 horas y participan la murga Los que salen por los pelos, la comparsa ¿, la murga Las Buenas compañías, la Comparsa La Divina Comparsa y la murga Estamos en oferta.

El segundo cuarto de final será el 10 de febrero a las 20 horas y participarán la Murga El tiempo entre posturas, la Comparsa Pedro, la Murga Dos iguales para hoy y la Murga Esto no me cuadra. El tercer cuarto de Final será el 11 de febrero a las 21:30 horas. Participarán la Murga La llamada del Universo, la Parodia Camina o Revienta, la Comparsa Los Indomables y la murga No nos perdemos ni una.

El cuarto Cuarto de Final será el 12 de febrero a las 2:30 horas. Participan la Murga Coro rociero Nuestra Señora de la peineta torcía, la Parodia Este año no me toquéis las bolas, la Murga La Chirisorpresa y la Comparsa Los Tramposos. El quinto Cuarto de Final será el 13 de febrero a las 21:30 horas en el Apolo. Participan la Murga Toy Tieso, la Parodia Escuela de baile Antonia la coja y la Comparsa El Renacido.

El jurado estará presidido por Germán Maqueda Rodríguez, Gestor cultural del Ayuntamiento de Almería y músico. Como vocales estarán Dionisio Pascual, músico percusionista y Licenciado en Educación Musical; Patricia Rodríguez Rodríguez, vocalista, arreglista vocal y letrista; Alicia López Rojas, Docente de Canto Moderno y Diplomada en Escuela Internacional y Antonio Cañizares Quero, Director Teatral. Como secretaria estará María del Mar Cortés Romero, Responsable de Administración Cultural del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Los abonos para los cuartos de final se ponen a la venta este viernes a un precio de 20 euros. Las entradas para cada uno de los cuartos de final se ponen a la venta el próximo lunes en la taquilla del Teatro Apolo y por internet.

Las semifinales del Concurso de Carnaval se celebran los días 15, 16 y 17 de febrero. Las entradas para dichas semifinales se ponen a la venta el día 14 de febrero en la taquilla y en internet. La final del concurso será el 23 de febrero. Las entradas se pondrán a la venta el día 19 de febrero en la Taquilla. Sin duda, el ambiente de Carnaval se empieza a respirar en Almería. Habrá también otras actividades en la calle.