El Carnaval de Almería vuelve a salir a la calle con más participación y más visible

Un Carnaval que sigue tomando la calle, con una programación extensa, tanto en el tiempo como en el número de actividades. Almería vivirá un nuevo Carnaval del 28 de febrero al 10 de marzo, en lo que a actividades en la ciudad se refiere. Porque a ello hay que sumar la celebración del concurso de agrupaciones carnavalescas, que se desarrollará, de manera previa, desde este sábado, 9 de febrero, hasta el día 23, día de la gran final.

Así lo ha detallado en la presentación del programa completo el concejal responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, y el presidente de la Federación Municipal de Almería Capital (FEMACA), Nicolás Castillo.

Sánchez ha recodado que “con el trabajo conjunto de los carnavaleros y el Área de Cultura, hemos conseguido que el Carnaval vuelva a salir a la calle. Llevamos años muy buenos, especialmente el año pasado con la firma de un convenio de colaboración que permite a la Federación una mayor capacidad de decisión a la hora de diseñar la fiesta. Queremos en este 2019 mantener esa trayectoria ascendente, que le ha devuelto el Carnaval a la ciudad de Almería, que forma también parte de sus tradiciones”.

Por su parte, Nicolás Castillo ha mostrado su agradecimiento al Área de Cultura, “puesto que en los 20 años que llevo al frente del Carnaval su implicación y su colaboración en los dos últimos años ha sido excepcional, mostrando una confianza total en los carnavaleros y que nos ha permitido volver a llevarlo a la calle como hacía mucho tiempo que no se había hecho”.

El primer día grande del Carnaval de Almería será el jueves, 28 de febrero, festivo, “por lo que prevemos una excelente participación de los más grandes y pequeños”, ha asegurado Castilo.

El Mirador de la Rambla será punto de encuentro desde las 17.00 horas, con el Concurso de disfraces infantiles, concurso de elección de Dios o Diosa del carnaval y sus ninfas, se realizará el bando del Dios Momo, por Manuel Flores Ibáñez, tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo del concejal Juan José Alonso y, posteriormente, actuaciones de un buen número de las agrupaciones del concurso. Ese día, el día 28 y también los días 1, 2 y 3, todo el fin de semana, habrá desde el Mirador hasta la Plaza de las Velas, actividades como carrusel, cetrería, marionetas, talleres o pasacalles.

El sábado 2 de marzo, habrá Carnaval callejero, más actuaciones y 10 carpas de talleres y castillos inflables también en El Mirador de la Rambla. Ya el domingo 3, el primer fin de semana de Carnaval se cerrará con el desfile, a partir de las 12.00 horas, con salida en Plaza Circular y llegada al Anfiteatro con la tradicional fiesta de la sobrasada, con bocadillos gratuitos y numerosas actuaciones. Ese día tendrá lugar el Concurso de Disfraces adultos.

Antes del segundo fin de semana, el miércoles 6 de marzo, el Auditorio recibirá la III Gala de la Confederación de Andalucía (COTECA) con actuaciones de la Orquesta de Cuerda española Benahadux-Bayyana, Conservatorio de Danza, Noches de Candela, Academia Cristina Samaniego, grupo de baile Kalesi, comparsa ‘El renacido’ y murga ‘La Chirisorpresa’. Comenzará a las 20.30 horas y la entrada es con invitación a recoger en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. “En la gala reconoceremos la labor que viene desarrollando el Área de Cultura con el Carnaval y también entregaremos un Antifaz de Oro a Almería 2019 por la capitalidad gastronómica”, ha adelantado Nicolás Castillo.

En el segundo fin de semana, del 8 al 10 de marzo volverán las actividades de carrusel, cetrería, coreografía a la zona del Mirador de la Rambla hasta Plaza de las Velas. Además, el 9 de marzo se repetirá la cena baile de disfraces benéfica a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en el Círculo Mercantil.

El Carnaval se cerrará el domingo, 10 de marzo, con el Entierro de la Sardina en el Parque de las Almadrabillas. Un entierro para el que Nicolás Castillo ha anunciado novedades, “va a romper esquemas”, ha insinuado.

Tras la buena acogida del año pasado, el concurso de agrupaciones carnavalescas de Almería 2019 vuelve a adelantarse a las actividades de calle. Concretamente, será este sábado, 9 de febrero, cuando se inicie la competición, con la primera de las cinco sesiones de cuartos de final, una de las grandes novedades de esta edición. Carlos Sánchez ha afirmado que “han sido los propios carnavaleros en asamblea los que han decidido apostar por incluir una ronda más al concurso y los que han elegido los espacios para su desarrollo: el Teatro Apolo para los cuartos y semifinales y el Auditorio Municipal Maestro Padilla para la final del 23 de febrero”.

Habrá 3 parodias, 6 comparsas y 10 murgas, de Almería capital, de la provincia, y también de provincias vecinas, como Murcia y Granada. Los primeros premios se han incrementado un 50%, pasando de los 2.000 a los 3.000 euros.

El sábado 9, a partir de las 17.00 horas, se desarrollará el festival infantil, no competitivo, en Apolo. Será las 21.30 horas cuando arranque la competición con, por orden de actuación la murga ‘Los que salen por los pelos’, comparsa ‘¿’, murga ‘Las buenas compañías’, comparsa ‘La divina comparsa’ y murga ‘Estamos en oferta’. El domingo, día 10, la sesión comenzará a las 20.00 horas. Con las actuaciones de la murga ‘El tiempo entre posturas’, la comparsa ‘Pedro’, murga ‘Dos iguales para hoy’ y murga ‘Esto no me cuadra’.

El lunes 11, martes 12 y miércoles 13, el horario volverá a las 21.30 horas. El lunes pasarán por las tablas del Apolo la parodia ‘Camina o revienta’, la comparsa ‘Los indomables’ y la murga ‘No nos perdemos una’. El martes, será el turno de la murga ‘Coro rociero nuestra señora de la peineta torcía’, la parodia ‘Este año no me toquéis las bolas’, la murga ‘La Chirisorpresa’ y la comparsa ‘Los tramposos’. Los cuartos de final culminarán el 13 de febrero con la murga ‘Toy tieso’, la parodia ‘Escuela de baile Antonia la coja’ y la comparsa ‘El renacido’.

Las entradas para los cuartos de final están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en www.almeriacultura.com, con un precio de 5 euros por sesión. Hay disponible un abono por 20 euros los cinco días.

Las semifinales serán en el Apolo el viernes 15 y sábado 16, a las 21.30 horas, y el domingo 17, a partir de las 20.00 horas. La gran final será el sábado, 23 de febrero, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 19.00 horas.