Casting final para el rodaje de tres producciones que se grabarán en Almería

Smoking Gun-A Murder Mystery ha anunciado un casting solo por invitación en Los Ángeles hoy martes 14 de julio debido a la abrumadora respuesta para los 12 papeles que se buscan. La compañía recibió más de 5.000 candidaturas y los doce actores talentosos que interpretarán los diferentes roles serán anunciados en julio.

Según Jill J. Todd, gerente de casting de Wanda-Halcyon Television, “nos aseguramos de seguir todos los protocolos de protección de la COVID-19 para proteger a todos los actores de la audición y al personal de casting a través del casting por vídeo conferencia. Hemos traído a Pat Andrew de Europa para supervisar los castings en California y tomar la decisión final junto al comité de casting en las próximas horas”.

Smoking Gun es una creación del galardonado productor, escritor y ex ejecutivo de la BBC, Sutish Sharma de New Street Pictures. El manuscrito fue considerado uno de los más populares de Hollywood en 2016 debido a su adaptación al formato de serie de televisión y su tema de vanguardia. En 2016, Sharma, el creador del proyecto, vendió los derechos al productor, Pat Andrew, quien ayudó a organizar la inversión en el proyecto y trabajó con Sharma como socio creativo. Andrew trabajó anteriormente para el ícono de Hollywood, Sidney Korshak, concretamente como asesor de la Unión IATSE y luego trabajó en finanzas y adquisiciones para Spelling Entertainment en Melrose Place y otras producciones de Spelling, y recientemente fue nombrado uno de los diez mejores productores a seguir en Europa en 2020.

Sharma está a cargo de todas las audiciones en Europa, incluidas las audiciones que tuvieron lugar el pasado jueves 9 de julio en Málaga, en el famoso Hotel Miramar. Otros dos programas de televisión de Wanda-Halcyon realizarán audiciones en España la próxima semana; Corruption of Justice basada en la novela best-seller de Amazon escrita por George Van Mellaert y Marked- The Unforgiven basada en otra novela best-seller, escrita por George Christie, ex presidente de Hells Angels de Ventura, California. Todas las audiciones son solo por invitación y estarán supervisadas por Sharma y su equipo de Wanda-Halcyon en España.

Smoking-Gun sigue la investigación ficticia del FBI de un asesinato de derechos civiles en Los Ángeles durante la turbulenta década de 1980. El caso lleva al protagonista de la serie, un agente especial del FBI cansado del mundo, a los contras nicaragüenses y al santuario interno de la Agencia Central de Inteligencia y su conexión con el narcotráfico en Los Ángeles.