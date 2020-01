El Centro Andaluz de la Fotografía acoge una gran exposición antológica de Colita

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico acoge la primera exposición antológica de la fotógrafa catalana Isabel Steva Hernández, conocida artísticamente como Colita. En la presentación de la muestra estuvo la delegada de Cultura en Almería, Eloísa María Cabrera, la directora de Cultura de la Fundación Cataluña La Pedrera, Marga Viza Boltas, y la comisaria de la exposición, Laura Terré Alonso.

La muestra estará abierta al público hasta el 1 de marzo y ocupa prácticamente todo el edificio, así como la plaza aledaña. Aunque la exposición propiamente dicha estará en las salas Afal e Imagina, la plaza Manuel Falces, y otras estancias del centro, tendrán actividades relacionadas con la vida y obra de Colita. La autora tiene varios galardones, entre ellos, el Nacional de Fotografía. La muestra, organizada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, está impulsada por la Fundació Catalunya-La Pedrera.

La exposición Colita, ¡porque sí! consta de más de 100 fotografías, entrevistas, documentos gráficos y proyecciones. La muestra abarca cronológicamente su dilatada carrera, desde las primeras fotos de los años sesenta hasta trabajos más recientes, como Inexorable (2005) –donde plantea una socarrona reflexión en torno al medio fotográfico–, a la vez que revisa los diversos itinerarios de su ingente archivo: del mundo del flamenco a la fotografía de combate feminista; el juego de la dualidad, el cine, la Nova Cançó, la Gauche Divine, el mundillo del teatro y el espectáculo, la tauromaquia o el paisaje urbano de Barcelona y su área metropolitana, entre otros.

Comisariada por Laura Terré y patrocinada por la Fundación Catalunya-La Pedrera, además de las fotografías, que estarán en las salas Afal e Imagina, la exposición incluye la proyección de 8 reportajes periodísticos y un audiovisual/entrevista a la fotógrafa en las salas Amalia López Cabrera y Jorge Rueda; la biblioteca, por su parte, albergará una exposición bibliográfica sobre autores contemporáneos a Colita mientras que en la aledaña plaza Manuel Falces se proyectarán imágenes y frases de la fotógrafa.

Además, se han programado diferentes actividades paralelas a la exposición como es el Ciclo proyecciones de entrevistas y películas donde participó como fotógrafa, en el que participan la Filmoteca de Andalucía y el Museo de Almería, y que tendrá lugar los días 11 y 14 enero de 2020 en el Museo de Almería.

Del 17 de al 23 de febrero se desarrollará, en el Espacio Cámara Gigante en la Plaza Manuel Falces, un ciclo de proyecciones cortas entorno a la figura de Colita. Y a finales de enero se celebrarán unas jornadas sobre Colita y la fotoliteratura de la Gauche Divine (CAL), en el que se darán cita especialistas sobre este movimiento literario.

Isabel Steva Hernández (Barcelona, 1940), más conocida como Colita, es uno de los referentes indiscutibles de la fotografía catalana contemporánea. Directa, inteligente, sagaz, sensible, sin prejuicios, crítica y siempre comprometida socialmente, su producción se puede definir, más allá de la estética, por su sentido de la ética y del compromiso, ya sea profesional o cívico, a través de una fotografía entendida como cultura y no como «arte», es decir, una fotografía que huye del artificio y de toda pretensión artística. Una muestra que no dejará indiferente a nadie y es que clave poder visitarla.