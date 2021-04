El Centro Andaluz de las Letras dedica su programación en la Feria del Libro de Almería a la literatura infantil

Para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura es uno de los principales objetivos, sobre todo, en las Ferias del Libro de Andalucía. En este sentido, el Centro Andaluz de las Letras ha organizado para la Feria del Libro de Almería un programa de actividades destinados a un público infantil y juvenil, que se compone de actividades de dinamización lectora con los autores Cristina Amills, Nanna Garzón, Inma Muñoz, Rafael Ordóñez, Juan Arjona y Sol Ruiz. Todas las actividades tendrán lugar en la Delegación del Gobierno.

La programación comienza esta tarde a las 17:30 horas con la autora Cristina Amills y la ilustradora Nanna Garzón y su album ilustrado No te encuentro (Grupo Loyola). Maestra de educación infantil, Cristina Amills vive desde hace 13 años envuelta en la angustia que produce no saber qué ha sido de su hermano Joaquín, desaparecido el 11 de septiembre de 2008 en Carboneras, a la edad de 23 años. Cristina ha convertido ese dolor en esperanza y amor, plasmados en el cuento No te encuentro, dedicado a su hermano Joaquín y también a las personas que estuvieron a su lado en esos duros momentos. La publicación de Cristina representa un claro ejemplo para los más pequeños de cómo la solidaridad, la unidad y la amistad pueden ayudar a convertir un acontecimiento dramático en una historia de valor, de amistad y de unión.

Las actividades de dinamización lectora continuarán mañana viernes 30 de abril a las 18:00 horas con el encuentro de la ilustradora Sol Ruiz autora del libro Mucho publicado por la editorial Narval. Desde muy joven se sintió interesada por el mundo artístico, herencia de su abuelo, el pintor almeriense Juan Ruiz Miralles. De su mano comenzó en la pintura desde muy pequeña, aprendiendo de forma autodidacta pero guiada por sus clases maestras. Licenciada en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada, ‘Mucho’ es su primer album ilustrado que en solo dos meses ya va por su segunda edición. Al día siguiente, el 1 de mayo a las 11:00 horas, Sol Ruiz realizará un taller de ilustración sobre su libro y para asistir, es necesario inscribirse en el email feriadellibrodealmeria@gmail.com El aforo es reducido a 15 personas.

El sábado día 1 de mayo, a las 12 horas, la autora Inma Muñoz desvelará los detalles de sus libros El libro bombático, que trata sobre la amistad, la imaginación, la búsqueda y la importancia del los libros y de las librerías como lugares únicos; y Sigue la flecha una historia sobre dos padres en apuros. Ambas obras están publicadas por Ocho en punto. Inma Muñoz es escritora, narradora y aparejadora. Se considera una persona polifacética, que nunca se cansa de aprender cosas nuevas. Compaginó mis estudios de Arquitectura Técnica con los de danza, música y teatro.

Por la tarde, a las 18 horas, el autor Rafael Ordóñez presentará el libro La rata que daba la lata por una patata de la editorial Libre Albedrío. Rafael tiene preparado un divertido viaje en busca de una patata en el que iremos descubriendo un montón de personajes a los que la protagonista les pide ayuda. ¿Qué ocurrirá en su búsqueda?

La última sesión tendrá lugar el domingo 2 de mayo a las 12 horas con el escritor Juan Arjona, quién ama crear historias y contarlas, ya sea a través de los libros, el teatro o simplemente a viva voz. Por eso su carrera profesional se mueve en distintos ámbitos: es narrador oral, autor, dramaturgo y director de escena. Ha participado con sus espectáculos de repertorio de cuentos en la mayoría de las programaciones del país, y desarrolla su trabajo teatral principalmente en La Compañía Barataria desde 1998. En la feria del libro presentará la trilogía del Cerdito publicada con la editorial de Album Ilustrado A Buen Paso: Amiga Gallina, Cerdo,cerdo y Cerdito, ¿A dónde vas?.

Todas las actividades tendrán lugar en la Delegación del Gobierno (Paseo de Almería, 68) y tendrán entrada libre hasta completar aforo salvo el taller impartido por Sol Ruiz el 1 de mayo que es necesario inscribirse en el email feriadellibrodealmeria@gmail.com El aforo es reducido a 15 personas.