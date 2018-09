Charla de Enrique Sánchez sobre los Beatles en Almería

Hoy viernes 21 de septiembre nace la primera edición del Almería Beatleday, cuya programación monográfica incluye una conferencia y tres conciertos con artistas nacionales e internacionales en varios recintos de la capital almeriense.

A las 19 horas, en el Museo de la Guitarra tendrá lugar una conferencia del músico y escritor sevillano Enrique Sánchez. Con el título de Por un penique de fresas, Enrique Sánchez actualiza su investigación junto al radiofonista salmantino José Ángel Martín, razón de ser de su futuro libro homónimo, sobre el punto de inflexión creativo que constituye el single Strawberry Fields Forever / Penny Lane en la andadura artística del conjunto británico entre 1966 y 1967.

Impartida el pasado agosto durante la Beatleweek de Liverpool en el centro comunitario Penny Lane Development Trust, la charla aborda los principales hitos del estudio, iniciado en 2016 y refrendado por el reputado historiador Mark Lewisohn en 2017.

Para esta especial ocasión, Sánchez mostrará algunos de los objetos involucrados en su tesis, como una grabadora Philips EL3301 o una guitarra española Mayoral como las empleadas por Lennon en las demos de Strawberry Fields Forever, registradas en la habitación de la calle García Cañas donde lo fotografiara Douglas Kirkland y en la finca Santa Isabel de Almería, más prensa seleccionada de la época y una postal del Monumento al Pastor en el municipio burgalés de Ameyugo, vinculadas con la gestación de Penny Lane en otoño de 1966.

John Lennon, voló de París a Málaga el 18 de septiembre de 1966 y desde ahí se dirigió a Almería por la carretera de la costa, para permanecer en la ciudad andaluza hasta el 7 de noviembre y participar en el rodaje de How I Won The War. Allí empezó a escribir Strawberry Fields Forever, además de otras canciones como Lucy In The Sky With Diamonds y A Day In The Life.