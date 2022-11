El Ciclo Académico de Valente pone el foco este año en la influencia de su legado sobre la poesía futura

Un nuevo año se aborda el momento cerrar del mejor modo posible la programación de actividades que se lanzan desde la Facultad de Poesía José Ángel Valente de la Universidad de Almería durante los meses anteriores. Llegado el de noviembre, el broche corresponde al consolidado y reconocido Ciclo Académico, que tendrá lugar la próxima semana, jueves 24 y viernes 25, doblando sede al realizarse por la mañana en el campus y por la tarde en la ciudad.

Ha sido presentado por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, con Isabel Giménez, responsable de la Facultad junto a Raúl Quinto. A ambos se ha referido Ruiz para agradecerles su trabajo, recordando que toca la séptima edición, por lo que “ya se ha convertido en una propuesta cultural en torno a la poesía muy consolidada, definida por ser muy rigurosa y de gran calidad”.

De hecho, la vicerrectora ha dado el mérito a “la labor de Isabel y de Raúl al frente de este proyecto, que es lo que garantiza que podamos hablar de esa rigurosidad”. Ha añadido que “se caracteriza por una serie de acciones y actividades a lo largo del año en torno al hecho poético, tanto presentaciones y recitales poéticos, como talleres o encuentros con diferentes poetas y lenguas”.

Así, se trata de “un proyecto muy bonito que cada año se cierra con el Ciclo Académico”, consistente en “un encuentro de académicos, investigadores, dedicados a trabajar la poesía”. María del Mar Ruiz ha desvelado que “la idea es abrir la inscripción ya para que los estudiantes puedan hacer una reserva de plaza” y aprovechen una gran oportunidad de formación y disfrute a la que se suman cada vez más participantes: “Queda el poso, de un año para otro hay más aceptación, pese a que parece que hay algo de miedo”.

Ha tomado la palabra Isabel Giménez siguiendo ese hilo al reconocer que la poesía quizá se vea como un “género más pequeño, pero está bien que haya una gran minoría”. Ha personalizado su gratitud en la vicerrectora, “sin ello esto no sería posible”, y en Miguel Gallego, profesor y director de EDUAL, “que me acompaña en la preparación del ciclo, me asesora y está a mi lado en los avatares poéticos”, textualmente. Ha ella ha correspondido entrar en detalle sobre la programación, antes recordado que “se ha recorrido mucho a lo largo estos años en torno a la figura del poeta; Valente y la generación del 50, Valente y la literatura hispanoamericana…, y en esta ocasión con este título que no especifica a qué nos vamos a referir, se intenta que gire en torno al pensamiento de Valente, a su relación con otras artes, como la música, con la filosofía, con la literatura sufí, con ese pensamiento que sostenía y promovía su propia literatura”.

Insistiendo en que “es una de las premisas acercar la universidad a la ciudad, su repaso del programa, académicos, críticos y escritores que van a acudir, ha ido acompañado de una explicación del vínculo de cada uno de ellos con el genial poeta gallego. A

Raúl Fernández Sánchez-Alarcos, que ofrecerá la conferencia inaugural, lo ha presentado a través de su trabajo con Valente “en los años de Guirao en Diputación, haciendo numerosas actividades culturales, y era amigo suyo, lo que es un valor añadido”. En lo que respecta a Margarita García Candeira, especialista en Valente, se ha referido a su “estudio exhaustivo de esas lecturas de Valente, qué lee, cómo lo lee, qué anotaciones encuentra”. De hecho, su charla gira en torno a la biblioteca personal del poeta.

Ambos ocuparán la mañana del jueves, día en el que por la tarde se tendrá a José Luis López Bretones, quién “dirigió con Ramón Crespo y José Andújar durante muchos años una de las actividades más importantes, el Aula de Poesía, que empezó precisamente con la presencia de José Ángel Valente”. La luz escrita es parte del título, “su relación con los fotógrafos almerienses”. El cierre a esa jornada lo pondrá Isabel Murcia Estrada, antigua alumna de la UAL, “orgullosísima de la carrera meteórica que lleva”, a la que corresponderá hablar de Valente y Zambrano: amistad e la mística de la palabra poética”.

El viernes se comenzará con Ada Salas, “directa discípula” del poeta que ha sido invitada antes en varias ocasiones, “se reconoce así, discípula”, y su aportación de deja claro al titularse ‘Diálogos con el Maestro’. Se centrará en “la poesía del silencio y de la palabra esencial como legado”. Ese mañana continuará Guillermo Aguirre Martínez, con ‘Lotófagos’, y la clausura será a cargo de Claudio Rodríguez Fer y de Miguel Gallego, “sin duda un broche de oro”, con un diálogo titulado ‘Realidad y deseo de una poesía futura’, “invocando la figura de Luis Cernuda, al que Valente lee y admira profundamente”. El colofón será un concierto al que se puede considerar como “estreno mundial”, ya que no en vano la música que se interpretará está siendo compuesta para el propio ciclo. Se trata de un lujo a cargo de Erizonte, el grupo de rock experimental que antes ha trabajado la figura de Goya, por ejemplo. Será, por tanto, algo inédito y que cobra por ello un mayor valor si cabe.

Isabel Giménez se ha referido a que “ha sido una fortuna para la ciudad de Almería que Valente la eligiera a través de su amigo Goytisolo” a la hora de valorar la responsabilidad que supone “seguir con su legado poético”. Aquí estuvo 15 años y, “entonces, qué menos que asumirla”. Su figura es infinita, “Valente podría ser una asignatura de Filología Hispánica, porque es un universo, y llevamos siete años, pero podríamos estar toda la vida hablando de él”, lo que ayuda a aportar otro punto de vista sobre todo lo que se está trabajando: “Más que responsabilidad, que evidentemente existe y por ello nos movemos desde el rigor, para mí es un regalo y un lujo poder estar moviéndonos en torno a la ‘órbita valentiana’ y a todo lo que dejó, su huella, en la poesía en español del siglo XX”. Lo procurado es “ese continuo diálogo entre tradición y vanguardia, tradición entendida como el poso de Valente, que a su vez dialoga con toda la tradición y lo que está por venir”.

Una de las características de la Facultad de Poesía José Ángel Valente de la Universidad de Almería se encuentra en “esas voces que empiezan a hablar ahora, y no solo voces poéticas, sino también la crítica”, finalizando Giménez con la apreciación de que “es esencial ese mirar hacia adelante”. Por último, y en esa línea, ha desvelado que este año no se convoca el concurso de poesía porque “se está rediseñando, replanteando a través de la reflexión para hacerlo más atractivo”, pero sí volverá.