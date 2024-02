El 21º Ciclo de Música Sacra contará con once conciertos del 9 al 22 de marzo

Como viene siendo habitual en los últimos veinte años, el Ciclo de Música Sacra que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería llega a la agenda de actividades de la ciudad como antesala musical perfecta a la llegada de la Semana Santa.

La edición de este 2024 será la vigesimoprimera y se desarrollará con once conciertos del 9 al 22 de marzo, diez de ellos de entrada libre en iglesias y parroquias de la ciudad, realizados en colaboración con el Obispado y Diócesis de Almería, y uno tan sólo, el inaugural, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Así lo detalló el concejal delegado del área, Diego Cruz. “Desde hace ya 21 años el Ciclo de Música Sacra se ha consolidado como un excelente preludio musical de la Semana Santa. Y, no sólo eso, sino que se ha convertido en una cita cultural por derecho propio, tanto por la calidad de los intérpretes como por la belleza de sus repertorios ya que la música sacra no solo enriquece las ceremonias religiosas, sino que también tiene el poder de tocar los corazones de quienes la escuchan, incluso aquellos que quizás no compartan la misma fe”, afirmaba.

Diego Cruz recordó que “estos conciertos en plena Cuaresma nos ofrecen momentos de intimidad, de reflexión y contemplación… Emociones que transmite la música sacra de forma histórica y universal. Un ciclo convertido en un éxito cada año puesto que cada edición son miles los espectadores que disfrutan de esta actividad, agotando casi siempre todos los aforos habilitados”.

Esta edición el ciclo se celebrará del 9 al 22 de marzo, con un total de once conciertos, diez de ellos son de entrada libre hasta completar el aforo (los 10 que se celebran en iglesias), menos el concierto inaugural, que será el sábado, 9 de marzo, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con el espectáculo sinfónico Saeta y Mantilla, que unirá a la cantaora Laura Gallego y a la Banda Municipal. Las entradas para este concierto se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Apolo y en https://almeriaculturaentradas.es/.

Los conciertos de entrada libre se desarrollarán en ocho templos distintos, como son la Catedral de la Encarnación (con dos conciertos), la Parroquia de San Sebastián (dos conciertos), la Parroquia de la Cañada de San Urbano, la Parroquia del Espíritu Santo, la Iglesia Conventual de la Compañía de María, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la Parroquia de San Agustín y la parroquia de Santiago.

Para ello se contará con una decena de formaciones clásicas y grupos corales como la Orquesta Ciudad de Almería, dirigida por Michael Thomas, con un gran concierto con el Réquiem de Mozart en la Catedral el sábado, 16 de marzo, el Coro Melisma, el Coro Provincial de Almería, la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio, la Banda Municipal de Almería, el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería ‘Julián Arcas’, la Coral Virgen del Mar de Almería, el coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, la Banda Sinfónica de El Ejido y el tradicional Homenaje a la Saeta, con el cante de Sonia Miranda, Armando Mateos y Montse Pérez.

Hay que destacar el ciclo de música sacra de Almería todos los años es un absoluto éxito con todos los templos repletos de público y en muchos casos con público prácticamente en la calle al estar el aforo completo.