Juan Manuel Cidrón reúne en un CD ‘los conciertos que no se hicieron’ en el confinamiento

Juan Manuel Cidrón tenía previsto llevar a cabo entre los meses de abril y mayo cuatro conciertos que al final no se pudieron realizar debido al estado de alarma que vivió España con la llegada del coronavirus, ya que la población estuvo confinada. “El primero iba a ser en la inauguración de la macroexposición de Falces en el CAF. Era una banda sonora con la proyección de unas 200 fotografías del fotógrafo, que duraba unos 21 minutos, pero con el confinamiento se tuvo que aplazar”, explica el propio artista.

En abril, Cidrón también tenía previsto actuar en el Festival de Música Analógica en A Coruña denominado Modulartec, que finalmente se hará el 3 de octubre y luego también iba a actuar en Fondón en la fabrica de Cerveza Nevada y finalmente en el Ecoencuentro de Almócita, que también se aplazó. Cidrón vio como estos cuatro conciertos no se llevaban a cabo y se refugió en su domicilio y fue entonces cuando decidió hacer los conciertos que tenía previstos, pero ahora solo en su propia casa.

“Cada día y hora de los cuatro conciertos me los preparé como si los fuese a hacer en directo. En vez de público, puse velas en mi salón. Monté el escenario y los grabé y me propuse no tocar en absoluto la grabación. Lo que saliera en directo era lo que se grabaría en un disco. Me puse más nervioso que en un concierto con público. Estaba atacado, porque era mucha responsabilidad”, dice Cidrón. Esos cuatro conciertos han dado lugar al CD titulado Los conciertos que no se hicieron.

“En el disco se incluyen tres piezas y otra grabación que hice en tiempo real el 1 de mayo, que fue de los últimos días que hubo aplausos en los balcones. Puse micrófonos en varias ventanas y me metí en mi casa con dos procesadores y me puse a grabar las campanadas del Ayuntamiento y a recoger los aplausos, produciendo un estruendo electrónico descomunal para hacer un guiño a lo que ha sido en nuestra cabeza del ruido que nos ha quedado durante este tiempo de encierro”, apunta.

Cidrón ha aprendido mucho durante el confinamiento. “Han sido días muy especiales, me reestructurado mucho, he aprendido mucho. He pasado todo el tiempo en mi casa, sin televisión y sin ordenador, sin móvil, ni teléfono”. “Este disco no está a la venta, porque lo quiero regalar”, apunta. El artista, una de las grandes figuras de la música planeadora en España, ha pospuesto el lanzamiento de su nuevo disco Materiales para la construccboración que tenía previsto a finales de este año y lo llevará a cabo en la primavera de 2021.

Precisamente, Materiales para la construccboración está centrado en la elaboración de elementos con madera donde se ha centrado en las guitarras, otro tema se centra en las telas (textiles), otro en papel y otro tema sobre áridos.

La creatividad para Cidrón se ha disparado en unos tiempos complicados donde se obligó a los españoles a estar en su casa. “Esto ha sido una cura de humildad. La gente que crea ha creado mucho más, y yo he vivido un retiro espiritual, no ha sido un confinamiento. He pensado mucho, he cocinado mucho y he hecho un tema que no está grabado que sacaré dentro de un tiempo y que lo llevaba concebido hace cinco años” explica el artista.

Cidrón prepara también un doble vinilo para el año 2022 centrado en el planeta, que ya tiene varios temas terminados. Se titula SLG3. “ Es una visión de nuestro planeta desde otro mundo”, confiesa.

Han pasado ya algunos años desde que Cidrón hiciera su primera maqueta que fue en 1976. La primera grabación fue en 1978 y el primer concierto en solitario tuvo lugar en 1981.

“Desde niño me apasionaba esta música por los sonidos que emitía la radio de mi abuelo. Desde los 12 años estoy centrado en hacer esta música, aunque yo escuchaba mucho a Los Brincos, Fórmula V e incluso Karina. Luego con 10 años me pillé con Santana, Simon y Garfunkel y Led Zeppelin. A los 14 años me cautivó Emerson, Lake & Palmer y para mi son los mejores”.

Desde Almería, Cidrón es un talento veterano de la electrónica española desde los primeros ochenta. Su sonido se centra en los sintetizadores y los instrumentos analógicos, influenciado en sus primeros años por la Escuela de Berlín de los 70.

Ha publicado varios trabajos en todos los soportes (el primero en 1989) y ha grabado música para danza y teatro. Goza de auténtico culto entre los que le conocen. “

Juan Manuel Cidrón ha sido siempre músico, siendo muy crío se enamoró de un aparato de radio que emitía señales lumínicas -la radio es su otra profesión- pero también cayó rendido ante la música radiada sus primeras adquisiciones musicales, en forma de discos o máquinas analógicas, llegaron con las pocas monedas que iba juntando en la infancia y la primera juventud. Para él la música lo es todo, y por ello cada composición suya se antoja como una fiesta de la vida desde sus teclados electrónicos se ofrece una inmensidad que también es la inmensidad desértica, la nieve, el sol y el viento.