Cientos de personas asisten al acto literario de Almudena Cid en El Ejido

Cientos de personas pasaron ayer por el encuentro literario con la escritora de cuentos infantiles y campeona olímpica de gimnasia rítmica, Almudena Cid, que tuvo lugar en la Carpa Municipal de la X edición de la Feria del Libro de El Ejido, que se celebra hasta hoy domingo en la Plaza Mayor. La visita de la autora causó una gran expectación entre el público que no dudó en fotografiarse con ella y aprovechó para que le firmase algunos ejemplares de su libro.

La narradora infantil y juvenil centró el encuentro en hablar de algunos de sus libros pero prestó una especial atención en el personaje de Olympia, su alter-ego, a través del que cuenta historias que tienen una parte de vivido y una parte de inventado. Las alumnas del Club de Gimnasia Rítmica de El Ejido y del Club Indalrítmica también acudieron junto a sus monitoras a este evento para intercambiar impresiones con la deportista y realizar una exhibición con algunos montajes que llamaron la atención de Almudena Cid.

En este encuentro estuvo presente la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Julia Ibáñez, junto a la de Deportes, María José Martín, quien resaltó “el gran interés que ha causado esta destacada cita de la Feria entre el numeroso público asistente y la espectacularidad de demostración que han llevado a cabo las gimnastas ejidenses que han desplegado, una vez más, toda su creatividad y trabajada técnica; embelleciendo y llenando de color esta importante cita del mundo de las letras en la que han fundido arte con deporte y literatura”.

En la tarde del viernes se celebró otro de los actos destacados de la feria, el encuentro con Iago de la Campa, un joven gallego de 24 años conocido por muchos a través de las redes sociales donde compartía canciones en YouTube y, posteriormente, algunos de sus libros como Ya no es lo mismo, Casi todo lo que tienes que saber (tú), Corazón y tiempo o se me olvidó cómo olvidarte. Iago de la Campa estuvo acompañado por Nekane González, una autora que se define como valiente, dulce y rasgada, quien firmó sus libros Aunque duela o A mí del amor que no me hable.

A continuación, tuvo lugar el encuentro y firma de libros a cargo de Miguel Ángel Hernández, un autor que aparece en las listas de lo mejor del año con cada nuevo libro y su última novela, “El dolor de los demás”.