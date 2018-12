‘Happy End’ y ‘Carmen y Lola’, últimas citas del año del Cineclub Almería

Se aproxima el fin de año y, con él, llega el final de algunos ciclos de temporada organizados por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, como es el caso del Cineclub Almería, que coordina La Factoría. Las dos últimas proyecciones tendrán lugar el jueves, 13 de diciembre, con ‘Happy End’, de Michael Haneke, y el lunes, día 17, con ‘Carmen y Lola’.

El argumento de ‘Happy End’ es el siguiente: una familia de la alta burguesía europea que está presenciando el final de la vida del patriarca George, quien se dedica a recordar tiempos pasados y que considera mejores mientras el resto de los miembros se enfrentan a sus propios retos y problemas. A su vez, en esos momentos está teniendo lugar una crisis de refugiados y un debate en torno a la migración, relacionado parcialmente con los campamentos de inmigrantes, entre los que se encuentra el situado en Calais, junto a la empresa que dirige esta familia, una importante promotora inmobiliaria.

Por su parte, ‘Carmen y Lola’ será proyectada el próximo lunes, 17 de diciembre, después de que aplazara la cita prevista inicialmente el miércoles, día 5. La película, que está dirigida por Arantxa Echevarria y protagonizada por Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Moreno Borja, Carolina Yuste y Rafaela León, obtuvo el máximo galardón en la categoría ‘Ópera Prima’ en el pasado Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid. Al igual que otras gitanas, está destinada a vivir una vida que se repite generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible. Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. Carmen desarrolla rápidamente una complicidad con Lola y descubre un mundo que, inevitablemente, las lleva a ser rechazadas por sus familias.

Las proyecciones serán, como es habitual, a las 19.00 y 21.00 horas. Está activa la venta online en www.almeriaculturaentradas.es y en www.lafactoria-almeria.com. Las entradas tienen un precio de 4 euros, con un euro de descuento para la comunidad universitaria en la sesión de las 21.00 horas, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla.

Estas son las películas que restan del ciclo de otoño:

Jueves, 13 de diciembre – Happy End. Austria.

Lunes, 17 de diciembre – Carmen y Lola. España.

Ya proyectadas:

Jueves, 4 de octubre – One More Time With Feeling. Australia.

Jueves, 11 de octubre – Lucky. Estados Unidos.

Jueves, 18 de octubre – La Cámara de Claire. Corea del Sur.

Viernes, 26 de octubre – Amantes Por Un Día. Francia.

Viernes, 2 de noviembre – El Cairo Confidencial. Suecia, Noruega, Alemania, Marruecos.

Jueves, 8 de noviembre – Caras y Lugares. Francia.

Jueves, 15 de noviembre – El Viaje de Nisha. Noruega.

Jueves, 22 de noviembre – El Repostero de Berlín. Alemania, Israel.

Viernes, 30 de noviembre – Mary Shelley. Reino Unido.

Sección ‘Acercamientos’:

Lunes, 10 de diciembre – Mi Tío. Francia.

Martes, 11 de diciembre – El Tren. Estados Unidos, Francia, Italia.