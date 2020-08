Clasijazz estrena los Encuentros Líricos, un nuevo proyecto musical para cada mes

Un nuevo proyecto musical se estrenó el pasado miércoles en la sala Clasijazz de Almería. Se trataba de los Encuentros Líricos. La actividad, coordinada por la soprano almeriense Desirée Manzano y cuya sede será la emblemática sala Clasijazz, tratará de ser un lugar de encuentro y comunidad para todos los que aman y disfrutan el mundo lírico, preparando una vez al mes un recital entre todos los interesados en participar en el mismo, ya sea cantando o tocando como pianista repertorista.

En esta ocasión, y dada la especial circunstancia sanitaria que se vive debido a la pandemia de coronavirus, el I Encuentro Lírico fue retransmitido por streaming. “A pesar de esta coyuntura, el estreno ha sido todo un éxito” comenta Desirée Manzano.

“Aún siendo un encuentro con un público virtual, hemos sentido el cariño y el apoyo de personas de muchos puntos de nuestra geografía y por supuesto de nuestra ciudad, que estuvieron acompañándonos en este inicio de proyecto. Estamos francamente felices y agradecidos por la acogida, ha sido una experiencia mágica. Son malos tiempos para la música en directo y para la cultura en general, pero también estos momentos de crisis nos dan la oportunidad de agudizar el ingenio y ser lo más creativos posibles para sacar adelante iniciativas extremando todas las medidas de seguridad. Clasijazz, con Pablo Mazuecos a la cabeza, son fuente inagotable de inspiración en este sentido”, comenta Desirée Manzano.

En este primer Encuentro Lírico, los artistas hicieron las delicias de los asistentes con un escogido y variado repertorio que abarcaba desde arias de ópera a romanzas de zarzuela pasando por oratorio, dúos y canción: Iluminado Caparrós interpretó Gia il sole dal gange (Scarlatti), Lelia Casquet hizo Il mio bel foco (Marcello), Vergin tutto amor (Durante), Pedro Frutos hizo Oh del mio dolce ardor (Gluck), Erlkönig (Schubert), Rocío Correa hizo Sure on this shining night (Barber), Desirée Manzano interpretó Quia respexit del Magnificat (Bach) y Jerusalem de Paulus (Mendelssohn), Maricruz Calvo y Desirée Manzano hicieron Ah, guarda, sorella de Cosí fan tutte (Mozart) y El desdichado (Saint-Saëns); Lelia Casquet Ma rendi pur contento (Bellini), Del cabello más sutil (Obradors); Maricruz Calvo Canción de Paloma de El barberillo de Lavapies (Barbieri) Canción andaluza de El Dúo de la Africana (Caballero) y Luis Ariza O Colombina de I Pagliacci (Leoncavallo), Mujer de los negros ojos de El Huésped del Sevillano (Guerrero), Dime que sí (Esparza).

Los cantantes tuvieron el privilegio de contar con los pianistas Pablo Mazuecos y M. Luisa Sánchez para este magnífico recital.