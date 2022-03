En Clave de Soul llena de ‘Alma’ el Teatro Apolo en un espectacular concierto

‘Contigo en la distancia’ llevó una gran emoción a todos los asistentes

El momento más sentimental de la noche fue cuando Luz dedicó el bolero clásico Contigo en la distancia a su abuelo, a quien no pudo cantárselo por última vez en el hospital. El público del Apolo valoró con una cálida ovación. Para el tercio final, el repertorio se haría más ‘bailón’ con el reggae de Sting transformado en su título en ‘Englishgirl In New York’, que destacado, además de por su cadencia, por el solo alternado de guitarra y saxo. María José Gil se acercaría al primer plano para interpretar a dúo la intensa ‘My Funny Invention’, para terminar la velada con las alegres lentejuelas para el doble ejercicio funk de ‘Think About Your Love’ y ‘Me Hace Revivir’, que terminaron de levantar al público de sus asientos. La noche transcurrió con firma de discos para los mecenas y para toda aquella persona que quiso llevarse su trozo de ‘Alma’ a casa. Fue un final apoteósico con Luz Negrillo y Juanma Linde viendo al público entregado. El estreno de su disco se puede considerar que fue un éxito rotundo en el Apolo.