En Clave de Soul convence con toda la fuerza de su repertorio en el inicio de su gira en el Apolo

En el mismo escenario donde presentaron su primer trabajo discográfico de estudio, titulado Alma, el dúo En Clave de Soul volvió al Teatro Apolo para el inicio de su nueva gira, una suerte de Alma 2.0, como explicaron, que venía de la mano de una renovación del repertorio, alguna nueva versión y, también, un avance de lo que vendrá en su segundo álbum en el que están en pleno proceso de composición. La banda liderada por Luz Negrillo a la voz y Juanma Linde al saxofón, estuvo escoltada por Ángel Peñalver a la guitarra, Joaquín Berrolo a la batería, Miguel Villafranca al bajo y Miguel Ángel Rosales a los teclados.

My funny invention fue la encargada de abrir la sesión, plantando las bases de un concierto que no decayó en ningún momento, cimentado en una cálida y siempre estilosa voz de Luz Negrillo y los destellos luminosos de los solos y acompañamientos de saxo de Juanma Linde. La intensa versión de Creep de Radiohead fue la siguiente parada antes de la divertida fusión de Aquí, más latin, con una estilizada Billie Jean de Michael Jackson. Momento emotivo para Nur, tema del primer disco que también viene de la mano con un reciente videoclip y que relata la pasión de la vida del músico. Para pasión la de un clásico como Ain’t no mountain, que entra en esta renovación de repertorio.

El que se mantiene con todos los galones por su brillante desarrollo y adaptación es el English girl in New York, transformando sutilmente el sujeto protagonista y con espacio para un buen solo de guitarra de Peñalver. Emotividad al máximo con la dupla ‘Vuélvelo a sentir’ y ‘Me privaste de mí’, una balada cruda que sonó a voz y guitarra y que irá en el segundo disco,